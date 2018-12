Stiri pe aceeasi tema

- S-a vorbit intens despre faptul ca fostul fotbalist Dacian Varga a fost implicat intr-un scandal de proporții. Mai exact, Larisa Judele, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov a spus ca acesta ar fi batut-o chiar in centrul Capitalei, la Targul de Craciun.

- Larisa Judele a fost indragostita pana peste cap de actualul partener de viata al Elenei Udrea, Adrian Alexadrov, cu care a avut o relatie in 2014. Acum insa, fata este in mijlocul unui scandal urias cu fotbalistul Dacian Varga. "Am fost sunata de catre o prietena comuna zilele trecute, care…

- Larisa Judele, fosta iubita a lui Adrian Alexandrov sustine ca, sambata seara, a fost batuta de fotbalistul Dacian Varga, iubitul Mariei Costantin, la Targul de Craciun din centrul Capitalei. Focoasa bruneta se afla in mijlocul unui scandal urias cu fotbalistul Dacian Varga pe care il acuza ca ar fi…

- Miercuri, la Târgul de Craciun, copiii l-au putut întâlni pe Mos Nicolae. Câteva sute de parinti au venit cu copiii de mâna pentru a le face fotografii cu mosul. Spiridusii mosului, ajutati de barbosii de la Asociatia Beard Brothers, au împartit în…

- Filosoful Immanuel Kant se afla in centrul unei polemici stranii in orașul sau natal Kaliningrad, dupa ce a fost acuzat de un viceamiral rus, fara motive evidente, de "rusofobie", in condițiile in care marele filosof era favorit intr-un sondaj online pentru alegerea numelui aeroportului, renovat pentru…

- Pe 29 noiembrie, parca s-a nascut a doua oara, dupa ce a scapat nevatamat dintr-un accident feroviar, insa luni a primit o veste de coșmar. Este cazul unui tanar de 31 de ani, din Pojogeni, acuzat ca și-ar fi amenințat fosta iubita cu moartea și ar fi incercat sa o loveasca in trafic cu mașina.…

- Incepand din 30 noiembrie si pana pe 27 decembrie, in Piata Constitutiei va fi organizat "Targul de Craciun Bucuresti". Cu aceasta ocazie, Brigada Rutiera va restrictiona traficul pe bulevardele din centrul Capitalei. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Traficul rutier va fi restrictionat incepand de vineri, pentru mai multe zile, pe mai multe artere din centrul Capitalei cu ocazia organizarii unor evenimente prilejuite de "Targul de Craciun...