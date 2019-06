Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a susținut, sâmbata seara, într-o intervenție la un post RTV, ca președintele Klaus Iohannis nu este interesat de postul de președinte al Consiliului European, dorind sa candideze pentru al doilea mandat la Cotroceni.

- Rareș Bogdan a comentat un articol DC NEWS potrivit caruia, intr-un scenariu in care Iohannis ar pleca la conducerea Consiliului European, el ar fi favorit sa candideze la alegerile prezidențiale din partea PNL. Rareș Bogdan spune ca nu se pune problema sa candideze și s-a aratat convins ca…

- In cazul in care Klaus Iohannis ar fi ales sa ii ia locul lui Donald Tusk, așa cum indica jurnaliștii de la Financial Times, atunci la alegerile prezidențiale din Romania ar trebui sa fie un alt candidat care sa il inlocuiasca. Un asemenea scenariu al bulversa viața politica din Romania. …

- Rareș Bogdan a spus vineri seara la Romania TV ca se indoiește ca Dan Barna i-a spus lui Klaus Iohannis la Cotroceni ca USR nu-l va sustine in primul tur al alegerilor prezidentiale.„Faptul ca domnul Barna anunța ca nu il susține pe domnul Iohannis nu incurca cu nimic lucrurile. Dar permiteți-mi…

- Dan Barna a recunoscut, joi seara, la Romania TV, ca i-a transmis lui Klaus Iohannis, la consultarile de la Cotroceni, ca nu va avea parte de susținerea Alianței 2020 USR - PLUS la prezidențiale. Motivul: Alianța va avea candidat propriu, lasand sa se ințeleaga ca intre el și Dacian Cioloș se va…

- "Ii rog pe cei din Opoziție sa nu se atace intre ei. Cine ne-a adus in situația de a ajunge oaia neagra a Europei? PSD este dușmanul Romaniei, nu cei din opoziție", a precizat candidatul PNL la alegerile europarlamentare. "Cred ca domnul Cioloș a avut o scapare, cred ca nu are ce sa ii reproșeze…

- Autor: Cornel NISTORESCU Nu mi-am imaginat niciodata ca primarul Iohannis ar putea deveni un asemenea președinte. Ciufut, incruntat, inchis la orice sugestie din afara, razbunator și atit de primitiv in felul in care ințelege disputa politica. Iohannis blocheaza Romania. Klaus Iohannis se poarta ca…

- Trecand peste doua incidente minore – internarea de urgenta a lui Liviu Dragnea in spital cu probleme la coloana si disparitia vocii presedintelui Iohannis in timp ce-si rostea discursul in timpul summit-ului PPE de la Bucuresti – campania electorala cuprinde incet-incet intreaga tara. Fiind vorba despre…