Dacian Ciolos va depune dosarul pentru infiintarea unui partid politic. Platforma Romania 100 va ramane miscare civica

- "Am inceput cu Platforma Romania 100 ca o miscare civica, vom continua cu o miscare politica. In urmatoarele zile, o saptamana, maximum doua vom depune dosarul de inscriere a unui viitor partid care isi propune sa duca energia asta si in mediul politic. Lucrurile vor ramane mai departe legate, platforma…

- Platforma Romania 100 considera ca prin propunerea de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dovedeste inca o data ca este doar "un instrument servil al subordonarii politice a sistemului...

- La inceputul acestui an s-a infiintat de si in jurul echipei Guvernului Ciolos, Platforma Romania 100. Comunitatea nu se vrea a fi inca un partid politic ci, asa cum se autodefineste, ”este o miscare cetateneasca, deschisa, activa, care are ca obiective transformarea mediului politic si guvernamental…

- In aceasta vara, Platforma Romania 100 anunța o mișcare de proporții. Dragoș Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, in guvernul caruia el a fost ministru al Muncii, a declarat duminica seara, la un post TV, ca actele pentru transformarea platformei…

- Un fost ministru al Guvernului tehnocrat a dezvaluit ca Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Cioloș, se va transforma in partid politic cu acte in regula in aceasta vara.Anunțul a fost facut la Realitatea TV de Dragoș Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de…

- Platforma România 100, lansata de fostul premier Dacian Cioloș, se va transforma în partid politic cu acte în regula în aceasta vara, a anunțat în direct la Realitatea TV fostul ministru al Muncii din guvernul tehnocrat.

- Platforma 100 acuza guvernarea PSD-ALDE: PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: Au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut si impozitarea, iar efectul pe buget e aproape zero, a transmis asociația non-guvernamentala condusa de fostul premier Dacian Cioloș. ONG-ul ii cere ministrului Muncii,…

- Ludovic Orban susține ca a avut discuții cu Dacian Cioloș, dar nu a precizat natura acestora. Intrebat despre o posibila inscriere in PNL a lui Dacian Ciloloș, Ludovic Orban a dat un raspuns clar. El i-a transmis lui Cioloș sa nu uite ca datorita PNL fostul premier a dobandit pozițiile publice.…

- "Avand in vedere informatia oferita public de DNA, fac urmatoarele precizari: In Romania a fost si inca este coruptie si lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue. In acelasi timp, consider ca nu trebuie sa fie facute abuzuri asupra niciunui om, indiferent daca este sau nu om politic. Acesta este…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos afirma ca steagul Uniunii Europenea fost inlaturat din poza oficiala a Guvernului Dancila, remarcand ca acest lucru se intampla in conditiile in care Viorica Dancila a fost europarlamentar, iar Romania se pregateste pentru preluarea presedintiei…

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, da de inteles ca intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid il face "un dusman al PNL", de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor. In opinia sa, fostul premier ar trebui sa se alature liberalilor "pentru ca a avut numai de castigat de pe urma…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca PSD-ALDE au primit miercuri seara nu a doua, ci a treia sansa si le transmite romanilor care vor sa se alature Platformei Romania 100 sa inlocuiasca dezamagirea si frustrarea cu promisiunea ca vor reusi sa propuna solutii care sa fie acceptate si sprijinite…

- "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriti sa veniti impreuna cu noi: Dragi prieteni, Coalitia PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia sansa, dupa ce…

- Fostul premier Dacian Cioloș denunța eșecul guvernarii PSD-ALDE și spune ca formațiunea sa va fi parte a ”soluției”, în cazul alegerilor anticipate. ”Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți în batalii de partid, doua guverne…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, sustine ca 2017 a fost anul ”falselor pretexte in justitie” invocate de coalitia PSD-ALDE pentru ”propaganda si manipulare”. In 2017, guvernarea PSD - ALDE a pus in aplicare doar doua decizii ale Curtii Constitutionale, de opt ori mai…

- "Revolutia fiscala" a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, sustine Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, facand o comparatie intre suma care trebuia platita in perioada Guvernului Ciolos si cea care trebuie platita in prezent.

- Platforma Romania 100, lansata de Dacian Ciolos, va prezenta zilnic comparatii si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernul PSD-ALDE. 0 0 0 0 0 0

- Fostul premier Dacian Cioloș este chemat in USR de 15 parlamentari ai acestei formațiuni. In scrisoare, se spune printre altele ca Cioloș și echipa sa are un loc sub acoperișul USR. „Dacian, vino in USR și hai sa lucram impreuna! Am ințeles prudența de pana acum și ți-am respectat opțiunea. Dar timpul…

