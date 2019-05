Stiri pe aceeasi tema

- El a adaugat ca pentru atingerea mai rapida a acestor obiective este necesara organizarea de alegeri parlamentare anticipate in acelasi timp cu alegerile locale de anul viitor. "O sa mergem in Parlamentul European sa-i reprezentam pe toti romanii, indiferent unde locuiesc si unde lucreaza.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat la europarlamentare, a declarat ca proiectul Aliantei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci si pentru reconstructia Romaniei, printr-o reforma a Constitutiei, investitii in educatie, sanatate si infrastructura.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat in cadrul mitingului Aliantei USR-PLUS din Bucuresti ca Romania a devenit „captiva unor politicieni” si ca este nevoie de o depolitizare a educatiei si sanatatii. Totodata, Ciolos a vorbit si despre o modificare a Constitutiei astfel incat presedintele „sa…

- Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile presedintilor celor doua partide, Dan Barna si Dacian Ciolos, si ale candidatilor la europarlamentare, conform unui comunicat transmis de Alianta 2020 USR PLUS. Organizatorii anunta ca mitingul va fi unul…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, in timpul unui miting al Aliantei 2020 USR-PLUS sustinut la Timisoara, ca statul roman nu functioneaza la potentialul sau maxim, Parlamentul este rau intentionat si presedintele Romaniei nu are solutii, ceea ce "foloseste electoral ambelor parti".…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat sambata, in discursul susținut la Snagov, noi atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. Dragnea a spus ca a "constatat ca lui Iohannis ii e lene și sa vorbeasca", reacție la faptul ca șeful statului s-a oprit de mai multe ori in timpul discursului de la…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Craiova, ca alegerile europarlamentare din 26 mai trebuie sa reprezinte un moment de referendum in care romanii sa aleaga ce directie doresc pentru Romania. Potrivit lui Ciolos, scorul electoral al Aliantei 2020 USR-PLUS, al carei co-presedinte…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins azi cererea de inscriere in competitia electorala a Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare. Motivul: Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai USR, respectiv PLUS in Registrul partidelor politice. „Este o decizie politica luata…