Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova nu trebuie aruncata in haos, prin organizarea de alegeri parlamentare anticipate, a declarat, la RFI, liderul PLUS, Dacian Ciolos, care il critica pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce seful diplomatiei romane a afirmat in nume personal ca anticipatele ar fi o solutie.…

- Oficialii de la Bucuresti si-au nuantat pozitia cu privire la situatia din Republica Moldova. Daca luni, Teodor Melescanu se pronunta in favoarea alegerilor anticipate, marți, Ministerul de Externe a anunțat oficial ca recunoaste legitimitatea Parlamentului de la Chișinau.

- Ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, a precizat, luni, vizavi de criza politica din Republica Moldova, ca "nu exista instituția recunoașterii guvernului, exista recunoașterea unui stat". "Noi suntem preocupați ca exista o situație exploziva și vrem sa subliniem ca trebuie gasite modalitați…

- In timp ce Republica Moldova sta pe un butoi de pulbere, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Afacerilor Externe, nu a oferit nicio reacție despre ceea ce se intampla la Chișinau. In schimb, pe Teodor Meleșcanu il ingrijoreaza alta parte a Europei. MAE considera ilegale și lipsite de relevanța sub…

- Fostul premier Dacian Ciolos, lider al PLUS, a felicitat-o sambata seara pe Maia Sandu pentru alegerea ei ca prim-ministru al Republicii Moldova. "O felicit pe Maia Sandu pentru alegerea ei ca prim-ministru al Republicii Moldova. Ea isi asuma o sarcina uriasa: sa scape tara de oligarhi si sa ii ofere…

- Liderul deputatilor USR, Cristina Pruna, a anuntat joi ca senatorii USR si PNL vor depune saptamana viitoare la Senat o motiune simpla impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu. Potrivit acesteia, prin aceasta motiune simpla initiatorii vor cere demisia ministrului Melescanu pentru modul in…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anunțat ca depune plângere penala împotriva ministrului de externe Teodor Meleșcanu pentru ca se încearca împiedicarea exercitarii dreptului la vot de catre românii din diaspora, nevoiți sa stea la cozi imense. El mai spune ca ministerul a refuzat…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, considera ca Republica Moldova trece printr-o perioada dificila, dar spune ca guvernul in execrciția „iși face datoria”. Declarația a fost facute pentru UNIMEDIA, in cadrul evenimentului dedicate celei de-a 10-a aniversari a Parteneriatului Estic,…