Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) se va pronunta, miercuri, incepand cu ora 12.00, pe marginea conflictului juridic intre premier si presedinte, in urma sesizarii depuse de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce premierul Viorica Dancila si-a delegat atributiile in perioada 6-13 august, anunța…

- Mircea Geoana a afirmat, joi, la Antena3, ca este posibil ca Gabriela Firea sa aiba un plan, pe fondul unei nemulțumiri de o anumita natura, politica sau de orgolii.Tatal Adinei Florea, consilier județean al PSD: Daca ajunge la DNA, in trei luni face ordine "Cred ca ce s-a intamplat…

- Fostul premier Dacian Cioloș susține ca autoritațile sunt depașite de problema pestei porcine, menționand ca "securitatea alimentara a Romaniei este pe mana unor politruci care, confruntați cu propriile greșeli, se apara cu fraze propagandistice și inventeaza teorii ale conspirației"."Azi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, are o prima reactie la scandalul numarului de inmatriculare cu mesaj injurios la adresa PSD, la cateva zile dupa ce Politia i-a confiscat romanului din Suedia placutele si i-a deschis un dosar penal, relateaza Știripesurse.ro. "Am toata incredere ca se va face…

- Șeful Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat pentru MEDIAFAX, ca masurile luate in privința lui Razvan Ștefanescu, șoferul mașinii M...PSD, nu sunt rezultatul unei presiuni politice și ca dosarul penal a fost intocmit in baza legii.„Am așteptat de la autoritațile suedeze un raspuns și am primit…

- Sebastian Cucu, prefectul din Covasna, susține ca nu exista nicio prevedere legala pentru sancționarea arborarii steagului negru la Primaria Sfantu Gheorghe, menționand ca ar fi putut fi ridicat de sambata seara pentru a fi evitate interpretarile. ”O astfel de fapta era prevazuta ca infracțiune…

- USR și partidul lui Cioloș, apel pentru salvarea democrației. Dan Barna și Dacian Cioloș indeamna la unitatea forțelor politice democratice, in fața coaliției PSD-ALDE. ”Ne angajam si va propunem sa folosim impreuna toate resursele si instrumentele parlamentare si civice pe care le avem la dispozitie…

- Adrian Mocanu și-a inceput cariera politica in PSD și este fiul fostului președinte al Consiliului Județean Buzau, Victor Mocanu, condamnat in 2016 la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. „Am votat pentru ca asa am crezut ca trebuie sa votez”, a declarat, pentru…