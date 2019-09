Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban a somat-o, luni, pe Viorica Dancila sa retraga propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european, cat mai este timp, pentru „a nu face Romania de rușine la nivelul UE”.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca acceptarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar euroopean in echipa Ursula von der Leyen ar fi „dovada si expresia increderii“ pe care Bruxelles-ul o are in Romania.

- Premierul Viorica Dancila a fost prezenta la Mioveni la inaugurarea primul spital regional. Intrebata despre respingerea nominalizarilor PSD pentru functia de comisar european, aceasta a afirmat ca asteapta mai intai informatii oficiale si a subliniat ca ea l-a sustinut pe Dacian Ciolos atunci cand…

- Deputatul PNL Raluca Turcan solicita prim-ministrului Viorica Dancila sa renunte la nominalizarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european si sa desemneze o persoana competenta si integraarata, ea considerand ca Dancila demonstreaza ca nu poate gandi mai departe de gardul propriului sediu…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan îi cere premierului Viorica Dancila sa renunțe la nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european și sa desemneze o persoana competenta și integra pentru acest post. Turcan spune ca persistența cu care premierul susține o candidatura nepotrivita…

- Deputatul PNL Raluca Turcan solicita prim-ministrului Viorica Dancila sa renunte la nominalizarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european si sa desemneze o persoana competenta si integraarata, ea considerand ca Dancila demonstreaza ca nu poate gandi mai departe de gardul propriului sediu de…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca „ne facem de ras” cu nominalizarea Rovanei Plumb si a lui Dan Nica pentru a ocupa functia de comisar european din partea Romaniei. Mai mult, liderul PNL considera ca acestia nu vor fi acceptati de Bruxelles.

- Politicianul Ioan Mircea Pașcu, originar din județul Satu Mare – cu care a pastrat multe legaturi și in timpul exercitarii mandatelor sale de europarlamentar la Bruxelles – este propus pentru funcția de comisar european. In caz de reușita, Romania va avea un nou comisar european dupa Dacian Cioloș –…