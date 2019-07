Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca principala amenintare a aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale o reprezinta indiferenta romanilor, iar marea miza a aliantei va fi sa convinga oamenii sa iasa la vot. Ciolos afirma ca nu il intereseaza strategia Vioricai Dancila sau a Gabrielei Firea, pentru…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca principala amenintare a aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale o reprezinta indiferenta romanilor, iar marea miza a aliantei va fi sa convinga oamenii sa iasa la vot. Ciolos afirma ca nu il intereseaza strategia Vioricai Dancila sau a Gabrielei Firea, pentru…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, sustine ca principala amenintare a aliantei USR-PLUS la alegerile prezidentiale o reprezinta indiferenta romanilor, iar marea miza a aliantei va fi sa convinga oamenii sa iasa la vot. Ciolos afirma ca nu il intereseaza strategia Vioricai Dancila sau a Gabrielei Firea, pentru…

- Liderul USR București, Roxana Wring, a declarat, la Congresul USR de astazi: ”Viorica Dancila trebuie sa plece, Gabriela Firea trebuie sa plece. In 2020, toți hoții și incompetenții trebuie scoși din adminsitrația publica și locala. Cu asta mai avem de luptat”. Analistul politic Bogdan Chirieac…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu, a afirmat, vineri, pentru Mediafax, ca premierul Viorica Dancila nu are "calitati" pentru a fi candidatul partidului la alegerile prezidentiale, singura care ar avea sanse fiind primarul Gabriela Firea. "Nu are calitati (Viorica Dancila, de presedinte – n.r.). Nu, nu…

- Cu referire la alegerile prezidențiale, Victor Ponta a declarat ca nu știe daca va candida Gabriela Firea, dar știe ca-și dorește la fel ca Viorica Dancila și Lia Olguța Vasilescu: ”Nu știu - n.r. daca Gabriela Firea va candida la președinție. Știu ca și doamna Firea iși dorește, și doamna Dancila…

- Vorica Dancila s-a instalat la șefia PSD. Dupa sedinta Comitetului Executiv Național, cu toți liderii din țara, premierul a ieșit la miezul nopții și a anunțat ca va conduce formațiunea cel puțin pâna în august, când va avea loc urmatorul congres. În plus, a…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a afirmat ca, in cazul in care ar fi fost in locul președintelui Klaus Iohannis nu ar fi numit-o premier pe Viorica Dancila, deoarece o cunoaște pe aceasta de cand era in Parlamentul European și știe „ce ii poate capul”.„Nu, eu nu aș fi desemnat-o. Nu, pentru ca…