Dacian Ciolos si Raluca Pruna, catre Dragnea si Tariceanu: In guvernul tehnocrat nimeni nu avea interesul sa modifice legile pentru a-si apara propria piele

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș și Raluca Pruna ofera o reacție comuna la acuzațiile lansare de Dragnea și Tariceanu, in scrisoarea trimisa de liderii Coaliției la Comisia Europeana. Liderii PSD și ALDE au acuzat Comisia Europeana de standard dublu pentru ca au criticat modificarile facute in Parlament la legile justiției,…

- Comitetul Executiv National al PSD urmeaza sa se intruneasca luni, de la ora 16.00, pentru a discuta componenta viitorului guvern, care va avea aceeasi structura, respectiv 28 de portofolii, insa, dupa cum declara duminica seara Gabriela Firea, „cam o treime din guvern se va improspata". Potrivit unor…

- Mihai Tudose comenteaza varianta revenirii lui Dacian Cioloș in politica. Premierul il vrea pe Cioloș pe scena politica, pentru a avea parte de o opoziție mai responsabila decat cea din prezent.Vezi și: Tudose, lovituri in rafala pentru Dragnea: Eu nu am taiat porcul cu nimeni de la SRI, nu…

- "O luam de la capat, marți, cu prima emisiune din acest an. Prima Editie, pe 09 ianuarie 2018, incepem un NouSezon-Jocuri de Putere. Mai devreme cu 5 zile ca anul trecut. Incepem un Nou An. Dar ce an! Și ce peisaj! Un veac de intensitate cioparțit in doar un an de imbecilitate. Caci aceasta a fost…

- Președintele Klaus Iohannis prezent astazi la ședința de alegeri a CSM, a declarat ca, in cazul in care se va discuta despre o modificare a Constituției, este necesar sa se introduca și criterii de integritate pentru politicieni, astfel incat persoane urmarite penal și condamnate sa nu mai poate avea…

- George Mioc, un cunoscut afacerist american de origine romana, a criticat dur Partidul Național Liberal, dupa ce deputatul PNL Mihai Voicu a fost trimis in judecata de DNA."Ca roman care traiește in SUA, am așteptat aproape o saptamana ca PNL sa explice cum a fost posibil ca deputatul acestui…

- Coaliția parlamentara majoritara PSD-ALDE intenționeaza sa modifice Codul Penal și Codul de Procedura Penala astfel incat sa le puna in acord cu deciziile CCR, hotararile CEDO și directivele europene despre prezumția la nevinovație. Dragnea și Tariceanu nu vor convoca Parlamentul in regim de urgența…

- „Trebuie sa vedem anul viitor daca forma Guvernului este cea mai buna, daca este nevoie sau nu sa se procedeze la o restructurare a Guvernului, daca da sau nu. (...) Si am avut o discutie cu primul-ministru, cu domnul presedinte Tariceanu in ianuarie sa incepem sa discutam daca se impune, repet, sa…

- „Orice discutie cu "Tudorel" Tudose pe marginea legilor justitiei este inutila. PNL l-a somat sa se implice inca inainte de adoptare si nu a facut nimic. Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”, a scris presedintele PNL pe pagina sa de Facebook, potrivit News.ro. Citeste si PNL: Singura…

- Guvernul ar putea amana cu sase luni, pentru 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorierie, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor.”Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea…

- In seria de reacții externe critice la adresa schimbarilor legilor justiției, se adauga azi cea a Secretarului general al Consliului Europei. Acesta indeamna autoritațile de la București sa apeleze la Comisia de la Veneția.

- ”Domnul ministru al justitiei, Tudorel Toader a spus ceva. Bine, pana la urma a fost interpretat gresit. In discutiile cu domnia sa mi-a spus ce-a vrut domnia sa sa spuna si sunt de aceeasi parere cu domnia sa. Daca acele directive nu vor reusi sa fie transpuse in timp util in lege, Guvernul va trebui…

- Politicianul este de parere ca Partidul Social Democrat a greșit procedura, afirmand faptul ca ”anumite modificari necesare la Legile Justiției au fost insuficient explicate”. ”In ultima vreme nu ne-a fost foarte clar daca Guvernul susține aceste modificari sau nu. A fost insarcinat ministrul…

- Țara fierbe de cateva saptamani din cauza modului in care coaliția PSD-ALDE incearca sa modifice legile Justiției, Codul Penal și Codul de Procedura Penala. Și ieri, ca și in alte zile, zeci de mii de romani au ieșit in strada sa protesteze in fața schimbarilor, iar Uniunea Europeana este cu ochii pe…

- Senatul urmeaza sa voteze, miercuri, alte doua legi din pachetul pe Justitie, ceea ce a dus la aparitia unui nou scandal. Deputatii USR au incercat sa asiste la lucrarile forului superior, dar nu au fost lasati, acestia acuzand Puterea ca ar fi in stare sa-i puna pe oamenii de ordine de la Senat sa-i…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu. „Va somez sa luati atitudine fata de…

- Orban, catre Tudose: Legile justitiei, casapite; Nu stati cu mainile incrucisate Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerandu-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu.

- Jurnalistul Ionel Stoica a postat pe Facebook imagini de la protestul magistraților din București fața de modificarile controversate la legile justiției discutate de coaliția PSD-ALDE. ”Magistrații din București au aprins lanternele de la telefoane, pe treptele Palatului de Justiție. Sper sa vada mesajul…

- Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este asediata, Romania este asediata, cetatea este asediata de grupul de crima organizata PSD si ALDE, care are majoritatea in Parlament si are si sustinerea UDMR (...). In acest moment, Parlamentul nu mai…

- Pentru Dennis Man, 2017 s-a dovedit cel mai bun an al scurtei carierei. Daca in prima parte Laurentiu Reghecampf l-a ignorat constant si nu i-a dat prea multe sanse, lucrurile s-au schimbat odata cu venirea lui Nicolae Dica, iar tanarul mijlocas ofensiv s-a transformat intr-un fotbalist decisiv…

- Bucuresti, 17 dec /Agerpres/ - Fostul premier Dacian Ciolos spune ca in cazul in care modificarile depuse la Codul Penal si Codul de Procedura Penala vor trece in forma actuala, ''exista riscul ca niciun cetatean al acestei tari sa nu mai fie in siguranta in Romania, iar dreptatea in justitie sa fie…

- Deputatul USR Stelian Ion a anuntat pe Facebook ca deputatii din Comisia Iordache au fost convocati maine pentru a dezbate Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Surse politice au confirmat pentru Mediafax ca maine se va reuni Comisia speciala pentru Legile justitiei, desi anterior votase suspendarea…

- Deputatul USR Stelian Ion a anuntat pe Facebook ca deputatii din Comisia Iordache au fost convocati maine pentru a dezbate Codul Penal si Codul de Procedura Penala. Surse politice au declarat si pentru Mediafax ca maine se va reuni Comisia speciala pentru Legile justitiei, desi anterior votase suspendarea…

- Senatorul PMP Traian Basescu este de parere ca se impune abandonarea imediata a modificarii legilor de functionare a justitiei, initiativa prin care se urmareste "punerea sub control a Justitiei cu o tusa groasa catre procurori", precum si a "Revolutiei fiscale" ce va intra în…

- Pana la urma tot ce este prea mult strica. Protestele probabil fac exceptie. Cu cat sunt mai multe si mai dese cu atat mai mult nu se intelege ce urmaresc. Sa presupunem ca majoritatea parlamentara, in speta PSD si ALDE, ar renunta la legile Justitiei. Asta ar insemna ca imediat protestatarii din strada…

- C\teva mii de oameni s-au adunat in Piata Victoriei, duminica seara, unde au loc noi proteste fata de modificarea legilor justitiei. Manifestantilor li s-au alaturat si reprezentantii PNL, USR si ai Platformei Romania 100 conduse de Dacian Ciolos, care a anuntat astazi infintarea unui partid politic.…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- In ultimele 3-4 zile, in viata romanilor din vremea lui Erdogan de Teleorman - cum scria pe o pancarta de la un miting recent - s-au petrecut tot felul de grozavii. Va invit sa judecati care e cea mai hidoasa: 1. Decizia ministrului de interne de a trimite jandarmi calare la mitingul…

- Intrebat de jurnalisti, vineri, la Palatul Victoria, despre comunicatul Departamentului de Stat al SUA privind legile justitiei, premierul a afirmat ca Guvernul, respectiv Ministerul Justitiei, nu are nicio implicare in acest proces, initiind acest proiect si coordonandu-l pana la un anumit punct. Premierul…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat miercuri ca Romania este in situatia in care risca sa deterioreze relatiile cu SUA pentru o proasta si defectuoasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA, transmite news.ro.

- O voce din PNL, mai exact cea a fostului ministru al Justiției, Catalin Predoiu, a calificat drept innacceptabil tonul folosit în comunicatul Departamentului de Stat al SUA, care a cerut Parlamentului sa renunțe la modificarea Legilor Justiției. Ludovic Orban a spus ca Predoiu…

- Orban: Eu exprim pozitia oficiala a PNL, Predoiu a exprimat un punct de vedere individual Presedintele PNL Ludovic Orban a precizat, marti, ca el este cel care exprima pozitia oficiala a patidului si ca deputatul PNL Catalin Predoiu a exprimat un punct de vedere individual referitor la comunicatul Departamentului…

- PNL saluta pozitia exprimata de Departamentul de Stat privitor la noua tentativa a PSD-ALDE de a afecta independenta Justitiei si lupta anticoruptie si solicita majoritatii parlamentare sa respinga modificarile la legile justitiei, a precizat, marti, presedintele PNL Ludovic Orban. „Salutam…

- Sanda Ladosi, la DIICOT. Cantareata este suspectata de spalare de bani Sanda Ladosi este audiata, la ora transmiterii stirii, la sediul DIICOT, structura centrala, cantareata fiind acuzata de grup infractional organizat si spalare de bani, au declarat surse judiciare. La sediul DIICOT este si…

- Basescu: Trebuie desfiintate pensiile speciale si suspendate tichetele de vacanta si split TVA Traian Basescu a declarat joi, in plenul reunit unde se dezbatea motiunea de cenzura, ca trebuie luate masuri urgente, printre care suspendarea tichetelor de vacanta, a split TVA si desfiintarea pensiilor…

- Proiectele legilor Justitiei sunt dezbatute, miercuri, in cadrul Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si autorul OUG 13. Pana la sfarstiul saptamanii, draftul acestor legi ar urma sa fie gata. Dezbatarea este marcata de scandal. Parlamentarii PNL si PMP au parasit…

- Dacian Ciolos reactioneaza la decizia europarlamentarului Sorin Moisa de a demisiona din PSD. Fostul premier condamna felul in care liderii PSD au comentat gestul lui Moisa si afirma ca acestia se tem de oamenii cinstiti si profesionisti.Vezi si: Europarlamentarul Sorin Moisa demisioneaza…

- Aceasta este soluția introdusa, neanunțat, de Guvern pentru transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Obligațiile sunt introduse prin derogare de la Legea dialogului social. mai multe, pe profit.ro

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum și a altor acte normative.Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei și are in vedere modificarea si completarea…

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…

- PNL si USR vor initia impreuna motiunea de cenzura impotriva guvernului Tudose, a declarat, marti, liderul deputatilor PNL, botosaneanca Raluca Turcan, afirmand ca liberali vor purta discutii cu UDMR, PMP, minoritatile nationale si parlamentarii neafiliati.

- Victor Ponta a declarat, in premiera pentru B1 TV, ca nu este un denunțator, dar a ajuns la DNA pentru ca a fost chemat de procurori. Și tocmai pentru ca a fost citat in calitate de martor, nu a putut invoca dreptul la tacere. Din acest motiv, dar și pentru ca a vorbit sub juramant, Ponta le-a spus…

- Premierul Mihai Tudose a comentat acid protestul angajaților de la Dacia Renault, susținand ca aceștia au ieșit in strada susținuți de șefii unei companii care doresc externalizarea profiturilor din Romania. Cei de la Renault susțin ca nu ei au organizat protestul ci sindicatul muncitorilor. Citește…

- ”Am facut o prezentare colegilor mei in legatura cu apropiatele masuri preconizate a fi luate de catre Guvern pana miercuri, prin OUG, in sedinta de guvern, pachetul de masuri fiscale si celelalte care vor permite adoptarea bugetului pe anul 2018. Aceste masuri nu vor duce nici la cresterea costurilor…

- Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte vineri, Dragnea a raspuns: „ Eu nu am vazut-o ca pe o critica, am vazut-o ca pe o incercare de a prezenta o analiza, ulterior spunand ca de fapt nu este o analiza proprie”. „Pana…

- "Exista o parte din sindicate care vad ca fac in momentul de fata foarte multe declaratii si unele sunt ingrijoratoare, pentru ca spun ca vor scadea salariile. Salariile nu vor scadea cu un leu, vor creste salariile, costurile salariale pentru angajator nu vor creste cu un leu, lucrurile acestea…

- Tariceanu și Dragnea au pareri diferite in legatura cu modificarile privind legile justiției. In timp ce șeful PSD iși dorește ca președintele sa poata numi, ca și pana acum, procurorii șefi, președintele Senatului nu este de acord.

- Tariceanu și Dragnea au pareri diferite in legatura cu modificarile privind legile justiției. In timp ce șeful PSD iși dorește ca președintele sa poata numi, ca și pana acum, procurorii șefi, președintele Senatului nu este de acord.