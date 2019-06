Dacian Cioloș și Dan Barna, lovitură cruntă pentru PSD! Dacian Cioloș și Dan Barna lanseaza un apel de colaborare pentru toate forțele politice, academice și din societatea civila pentru o colaborare care sa duca la ”gasirea de soluții corecte in urma actului de guvernare eșuat al actualei majoritați parlamentare și pentru pregatirea unei alternative viabile de guvernare in 2020”. Scrisoarea, care nu este adresata explicit unui partid sau unei alte entitați, face apel la colaborare la urmatoarele tururi de alegeri, dar nu da detalii despre propuneri concrete de colaborare politica. Singurul indiciu al unei tactici politice e menționat la capitolul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Cioloș și Dan Barna au transmis o scrisoare deschisa în care propun partidelor un acord de colaborare, pentru unitate și coerența în guvernare dupa "actul de guvernare eșuat al actualei majoritați parlamentare".Sondaj HotNews.ro: Liderii USR-Plus propun opoziției acord…

- Dan Barna si Dacian Ciolos lanseaza un apel pentru toate fortele politice pentru o colaborare care sa duca la „gasirea de solutii corecte in urma actului de guvernare esuat al actualei majoritati parlamentare si pentru pregatirea unei alternative viabile de guvernare in 2020”. Scrisoarea prin care…

- Scrisoarea prin care Dan Barna si Dacian Ciolos lanseaza un apel de colaborare se numeste "Romania Unita – acord de colaborare pentru pregatirea unei guvernari responsabile pentru Romania in 2020", nefiind adresata explicit unei formatiuni politice. Redam integral scrisoarea : "Aceasta scrisoare deschisa…

- Alianta 2020 USR-PLUS a transmis, joi, o scrisoare deschisa in care face o invitație la un dialog politic responsabil pentru a gasi soluții corecte in urma actului de guvernare eșuat al actualei majoritați parlamentare și pentru pregatirea unei alternative viabile de guvernare in 2020. Alianta anunta…

- USR PLUS a transmis public un comunicat oficial, o scrisoare fara un ”andrisant” anume, ci catre toate forțele care se pot angaja in repararea actului de guvernare eșuat. Iata textul semnat de liderii coaliției USR PLUS: Romania Unita – acord de colaborare pentru pregatirea unei guvernari responsabile…

- ”Aceasta scrisoare deschisa este o invitație la un dialog politic responsabil pentru a gasi soluții corecte in urma actului de guvernare eșuat al actualei majoritați parlamentare și pentru pregatirea unei alternative viabile de guvernare in 2020. ”Negocieri politice serioase” Noi,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR PLUS.…