Dacian Cioloș și-a înregistrat noul partid „Mișcarea România Împreună” cu logo-ul „RO+” „In decembrie, anul trecut, am anunțat ca din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Vreau sa va anunț ca astazi de dimineața a fost depusa la Tribunal cererea de inregistrare a unui nou partid politic ieșit din platforma. Am decis sa facem și acest pas. E primul pas acela de cerere a inregistrarii. Astazi facem anunțul demersului pe care l-am facut și nu al lansarii partidului, il vom lansa cand va exista ca atare,” a anunțat Dacian Cioloș vineri, la un eveniment intern al Romania 100 transmis live pe Facebook. Fostul premier a precizat ca membrii fondatori și-au asumat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- "In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100» se va desprinde un partid politic. Vreau sa va anunt ca astazi de dimineata a fost depusa la tribunal cererea de inregistrare a unui nou partid politic iesit din platforma. Este vorba de partidul Miscarea Romania Impreuna. Am decis…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100, transmite News.ro . ”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100»…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anunțat, vineri, intr-o sesiune live pe Facebook, ca a depus actele pentru inregistrarea noului sau partid politic, numit ”Miscarea Romania Impreuna”. Logo-ul partidului va fi ”RO+”. Prezentarea s-a facut doar pentru simpatizanții partidului, fara prezența presei. La dezbatere…

- ”In decembrie anul trecut am anunțat ca din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Vreau sa va anunț ca astazi de dimineața a fost depusa la tribunal cererea de inregistrare a unui nou partid politic ieșit din platforma. Este vorba de partidul ”Mișcarea Romania Impreuna”. Am decis…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, noul partid, denumit Miscarea Romania Impreuna. Acesta a anuntat ca a depus documentele de infiintare la Tribunalul Bucuresti. Printre membrii fondatori se numara Dragos Pislaru, Vlad Voiculescu, Anca Dragu, Valeriu Nicolae si Liviu Iolu.

- Fostul premier Dacian Cioloș, fondator al ONG-ului Platforma Romania 100, a depus vineri actele pentru inregistrarea noului sau partid ”Mișcarea Romania Impreuna”. Noua formațiune are noua membri fondatori. „Astazi facem anunțul demersului pe care l-am facut și nu al lansarii partidului, il vom lansa…

