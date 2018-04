Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris marti, pe pagina sa de Facebook, ca intentioneaza sa candideze la alegerile europarlamentare si ca ''oriunde si oricand'' ar candida prioritatea sa ramane Romania. "Azi, intr-un interviu, raspunzand la o intrebare, am spus ca intentionez…

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, la RFI, ca va candida la alegerile europarlamentare din 2019, dar, in acelasi timp, isi doreste ca partidul sau sa creasca, astfel incat sa castige alegerile si sa poata forma Guvernul in 2020.

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat, la RFI, ca va candida la alegerile europarlamentare din 2019, dar, in acelasi timp, isi doreste ca partidul sau sa creasca, astfel incat sa castige alegerile si sa poata forma Guvernul in 2020.

- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat ca si-a propus sa candideze la primele alegeri care vor avea loc anul viitor, adica la cele pentru Parlamentul European. Intrebat daca va candida la alegerile europarlamentare din 2019, fostul premier a raspuns: "Lucrurile astea o sa le discutam in partid,…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca iși dorește sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. El a facut acest anunț la doar cateva zile dupa ce a anunțat inființarea partidului “Mișcarea Romania Impreuna”. Fostul premier a fost intrebat la RFI daca va candida personal la alegerile europarlamentare…

- Totodata, chestionat la ce familie politica va adera, daca partidul sau va intra in Parlamentul European, Ciolos a precizat: "Nu ne-am pus aceasta problema, pentru ca nu consideram ca asta este prioritatea acum (...) Directia o vor stabili cei care vor veni in partid". Fostul premier Dacian Ciolos a…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat marti ca isi doreste sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. Intrebat la RFI daca va candida personal la alegerile europarlamentare de anul viitor, C...

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat marti ca isi doreste sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. Intrebat la RFI daca va candida personal la alegerile europarlamentare de anul viitor, Ciolos a raspuns: "Lucrurile astea o sa le discutam in partid, dupa ce partidul va fi infiintat, dar…

- „Lucrurile astea o sa le discutam in partid, dupa ce partidul va fi infiintat, dar personal, da, imi doresc acest lucru. Am tot fost acuzat in ultima vreme ca nu mi-am asumat pana acum niciodata o candidatura si in conditiile acestea, am spus ca daca intru in politica, voi candida la primele alegeri,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100. "Nu e suficient doar sa apara, ci sa si convinga. Vor sa faca un partid politic. Au…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, si-a lansat, in urma cu cateva zile, noul partid. Acum incepu sa se faca mai multe calcule. Ce formatiune va pierde electorat dupa aparitia lui Ciolos. Unii dintre rivali rad de acesta. Miscarea Romania Impreuna, noua constructie politica a lui Dacian Ciolos a starnit…

- „Am inteles ca avem in jur de 30.000 care s-au inscris deja pe site-ul viitorului partid si dintre care circa 17.000 spun ca isi doresc sa devina membri in momentul in care partidul va avea o existenta legala, deci ei vor primi un formular de inscriere automat dupa ce partidul va avea o existenta legala…

- Aproape 30.000 de persoane s-au inscris pe site-ul viitorului partid "Miscarea Romania Impreuna" in 48 de ore, dintre care aproape 17.000 si-au declarat dorinta de a fi membri de indata ce RO+ va primi confirmarea de inregistrare din partea Tribunalului Bucuresti, potrivit fostului ministru al Sanatatii…

- Vlad Voiculescu a scris, luni dimineata, pe Facebook, ca in primele 48 de ore de la anuntarea depunerii actelor pentru noul partid, aproape 30.000 de persoane s-au inscris ca sustinatori ai RO+, iar dintre acestia aproape 17.000 si-au declarat dorinta de a fi membri de indata ce RO+ va primi confirmarea…

- Aproape 30.000 de persoane s-au inscris ca sustinatori ai Partidului Romania Impreuna RO+ in primele 48 de ore de la anunțarea depunelor actelor, sustine fostul minstru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. Intr-o postare pe reteaua de socializare Facebook, Voiculescu scrie ca aproape 17.000 și-au declarat…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, s-a dezlantuit dupa ce si-a lansat propriul partid. Ciolos a lansat un atac dur la adresa celor de la PSD, dar nu i-a iertat nici pe cei de la PNL. Totodata, Ciolos a lansat un indemn si la adresa tinerilor.Citește și: Fostul lider PSD se implica intr-un nou…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care tocmai a lansat un nou partid politic, Miscarea Romania Impreuna, sustine ca este nevoie de implicare din partea societatii in viata politica, prin participare la alegeri si la viata parlamentara, pentru a schimba lucrurile in Romania. "Dupa tot ce s-a intamplat…

- 16.036 de oameni au cerut sa devina membri ai noului partid Miscarea Romania Impreuna imediat dupa ce inregistrarea acestuia va fi confirmata de Tribunalul București, anunța Alin Cristian Mituța, director executiv al Platformei Romania 100 și fostul șef de cabinet al lui Dacian Cioloș la Guvern. Alin…

- Alin Mituta, unul dintre liderii „Miscarea Romania Impreuna“, partidul lansat vineri de Dacian Ciolos, a anuntat, pe Facebook, ca peste 26.000 de persoane s-au inscris “cu nume si prenume” pe siteul formatiunii politice in primele doua zile dupa lansarea oficiala. Din cei 26.000, peste 16.000 au cerut…

- Declaratiile presedintelui Senatului cu privire la acciza la carburant par ca l-au scos din sarite pe liderul PNL. Orban se declara revoltat de afirmatiile lui Tariceanu si il caracterizeaza in termeni duri pe seful ALDE. "Obraznicia, mitomania si dispretul fata de oameni au devenit brand Tariceanu",…

- Europenii vor putea accesa, incepand cu 1 aprilie, continutul online la care sunt abonati - platforme de streaming si TV - oriunde s-ar afla in spatiul Uniunii Europene. Andrus Ansip, vicepresedinte al CE, comisarul Mariya Gabriel, ministrul bulgal al Transporturilor, Tehnologiei si Comunicatiilor…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook, o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text ...

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook , o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text cum va arata logo-ul partidului…

- Partidul lui Dacian Cioloș, „Miscarea Romania Impreuna” va participa la toate alegerile, incepand cu cele europarlamentare, a declarat vineri fostul premier, adaugand ca formațiunea sa va colabora cu cei toți cei care ii impartașesc valorile. El a precizat ca partidul pe care il reprezinta va participa…

- Vlad Voiculescu va candida la alegerile locale din 2020. Fostul ministru al Sanatații a facut anunțul vineri dimineața, in cadrul unei emisiuni radio. „Da, in momentul asta m-am enervat suficient. O sa fac tot ce tine de mine”, a spus Vlad Voiculescu, vineri, in emisiunea „Morning Glory” a lui Razvan…

- Dacian Ciolos, fostul premier al Romaniei si-a lansat noul partid politic. Partidul fostului premier se va numi "Miscarea Romania Impreuna". Ciolos a anuntat ca partidul sau va intra in cursa pentru alegerile europarlamentare. Ultima actualizare: Vineri, 30 Martie 2018 14:39

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna”, desprins din platforma civica Romania 100. „Pentru noi a fost mult mai important ca in aceasta faza sa ne adresam celor mulți…

- Facebook a fost implicat recent intr-un scandal de mare amploare in care a fost aspru criticat pentru faptul ca incalca intimitatea utilizatorilor sai, coelctand o cantitate impresionanta de informații.

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100, transmite News.ro . ”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100»…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anunțat, vineri, intr-o sesiune live pe Facebook, ca a depus actele pentru inregistrarea noului sau partid politic, numit ”Miscarea Romania Impreuna”. Logo-ul partidului va fi ”RO+”. Prezentarea s-a facut doar pentru simpatizanții partidului, fara prezența presei. La dezbatere…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, face un anunt de ultima ora. Ciolos s-a decis sa faca public totul. Nu este singur, a strans in jurul sau fosti colegi din guvernul sau. Ciolos a anuntat noul partid. Acesta se va numi Miscarea Romania Impreuna.Actele de infiintare s-au depus la Tribunalul Bucuresti,…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat in aceasta saptamana ca in maxim doua saptamani va depune actele necesare pentru inscrierea unui nou partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. Senatorul liberal de Timiș Alina Gorghiu apreciaza decizia fostul prim-ministru,…

- Dacian Ciolos depune in doua saptamani dosarul pentru partidul sau. Fostul premier al Romaniei a anunțat, miercuri, ca in cel mult doua saptamani se va depune dosarul de inscriere a unui partid politic, care va participa la alegerile europarlamentare. In ceea ce privește Platforma Romania 100, aceasta…

- Turul Romaniei, in mai 2018 ”Nu m-am decis inca. In mai o sa ma duc prin țara și o sa am discuții cu oamenii. Exact cu un an inainte de alegeri, o sa fac un tur al Romaniei, așa cum fac in fiecare an. In urma intalnirilor, o sa ma decid intr-un fel, sa-mi spuna cetațenii ce vor de la mine”…

- Viitoarele alegeri europarlamentare se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate marti, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti in Consiliul Afaceri Generale (CAG), transmit AFP si dpa. Reinnoirea Parlamentului European…

- Reinnoirea Parlamentului European are loc la fiecare cinci ani. Conform legislatiei europene, viitorul scrutin european urma sa aiba loc intre 6 si 9 iunie anul viitor, dar statele membre au considerat ca este „imposibila” organizarea alegerilor in intervalul mentionat. Perioada retinuta (23-26 mai…

- Alegerile pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, conform unei decizii adoptate marti, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, transmit AFP si dpa.

- Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate marti, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti in Consiliul Afaceri Generale (CAG), transmit AFP si dpa, conform agerpres.ro. …

- Viitoarele alegeri pentru Parlamentul European se vor desfasura intre 23 si 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate marti, la Bruxelles, de ministrii afacerilor europene din statele membre ale Uniunii Europene, reuniti in Consiliul Afaceri Generale (CAG), transmit AFP si dpa.

- El a anunțat ca recent s-a inscris in Uniunea Salvați Romania. "M-am hotarat sa candidez la alegerile pentru Parlamentul European de la anu'. Nu sunt multumit de calitatea oamenilor care ii reprezinta pe romani in fata Europei, cred ca eu pot sa fac mai mult pentru noi si mi-am propus sa va…

- Cu ocazia primei sale vizite oficiale la Bruxelles, noul Secretar General al Organizației Mondiale a Turismului (WTO), Zurab Pololikashvili, a fost primit la Parlamentul European de catre europarlamantarul PSD Claudia Țapardel, membru in Comisia pentru Transport și Turism și Co-Președinte al Intergrupului…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- "TT... OO! BRAVO!!! Bun. Acum, noi... OO? Noi, MILIOANELE de romani... OO? Aceasta este SINGURA intrebare... Dealul Cotroceni e foarte, foarte incapator... P.S. Iata cat de importanta a fost și activitatea Comisiei de Ancheta, cat de important a fost ca am mers chiar in fața sediului DNA pentru…

- Presedintele CNCD a precizat ca, deocamdata, Viorica Dancila nu a confirmat ca va veni la audierea la care a fost citata pentru marti: ”Deocamdata, nu a confirmat. Din surse publice stiu ca se deplaseaza la Bruxelles si, in masura in care isi manifesta dorinta sa fie prezenta personal la audieri,…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Premierul Viorica Dancila critica felul in care s-a desfasurat dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, in care ministrul Tudorel Toader nu a fost lasat sa vorbeasca. Dancila spune ca va merge la Bruxelles si le va transmite acel repros si presedintilor Comisiei Europene…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA, portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu. Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, afirma intr-o postare pe Facebook ca demersul lui Augustin Lazar…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, infiintarea in cadrul Platformei Romania 100 a primelor sase comunitati locale in tara si strainatate, la Bucuresti (Titan), Buzau, Alba Iulia, Londra, Paris si Bruxelles. "Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte a…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan dezvaluie, pe Facebook, ca propunerea colegei sale Viorica Dancila pentru funcția de premier al Romaniei a starnit ”perplexitate și amuzament” in Parlamentul European.

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia de premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. "Daca colegii au…