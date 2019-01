Stiri pe aceeasi tema

- Printre cei 50 de membri care formeaza Consiliul National al PLUS se numara si clujeanul Sandu Babasan, fost membru PRM. Potrivit surselor Adevarul, cu o seara inaintea Congresului, mai multi delegati PLUS din Cluj i-au trimis o scrisoare lui Dacian Ciolos in care i-au cerut sa renunte la Sandu Babasan.…

- Fostul prim-ministru Dacian Ciolos a anuntat marti ca au fost stranse 100.000 de semnaturi pentru initiativa cetateneasca ''Oameni noi in politica'', dar ca mai exista cateva judete in care nu a fost atins deocamdata baremul minim de 5.000 de semnaturi, agerpres.ro.citește și: S-a stabilit…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, sambata, la Cluj, ca el si sustinatorii sai au inregistrat o noua formatiune politica, Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii (PLUS), care va lua locul Miscarii Romania Impreuna, relateaza Agerpres. “Au trecut opt luni de cand noi ne organizam pe teren…

- Fostul premier Dacian Cioloș ar avea un trecut mai colorat decat a lasat sa se ințeleaga. In 1990, tanarul Cioloș pornea in politica alaturi de PUNR și era vicepreședinte al Junimii Uniunea Vatra Romaneasca.Citește și: SURSE - MACEL intre puciștii din PSD și fidelii lui Dragnea: eșafodajul…

- "Cei 65% (din electorat, n.r.) nu sunt toți indeciși, acolo e un public mai complex. In primul rand, tocmai de asta venim cu o noua oferta politica, pentru ca am constatat ca daca USR are un culoar pe care il poate acoperi pe zona asta de indeciși, exista un alt culoar pe care il putem acoperi noi,…

- Gorjenii de la Miscarea Romania Impreuna, formatiunea condusa la nivel national de Dacian Ciolos, vor fi marti, 30 octombrie, in fata Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu" din Targu Jiu. Incepand cu ora 1...