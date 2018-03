Stiri pe aceeasi tema

- Un adevarat tsumani a izbucnit in Romania dupa super-dezvaluirile fostului prim-ministru Victor Ponta in cadrul unui interviu eveniment pentru STIRIPESURSE.RODan Voiculescu tuna și fulgera dupa dezvaluirile lui Victor Ponta: 'Minte sau nu il mai ajuta memoria' Pentru ca deja a fost…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus, in mesajul transmis cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca Romania ”nu are o viziune, nu are un proiect viabil”, ultimul scop comun fiind aderarea la Uniunea Europeana. ”Elita politica romaneasca nu poate sa se puna de acord nici macar asupra unei linii…

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si intelege de ce nu a plecat din functie, asa cum s-a intamplat cu Florian Coldea.

- Amway, una dintre cele mai mari companii de vanzari directe din lume, prezenta pe piata romaneasca din 1997, a ajuns sa aiba in acest moment aproximativ 40.000 de partneri la nivel local. Incepand cu un portofoliu cu 8 produse, compania a ajuns in prezent sa ofere peste 400 de produse din diferite…

- La doua luni de la prima proba pe care a sustinut-o la „Exatlon”, Andrei Stoica paraseste competitia si pierde sansele de a castiga marele premiu de 100.000 de euro. Cosmin Cernat, gazda emisiunii de la Kanal d, a anuntat, marti seara, ca sportivul nu mai poate continua din cauza unor probleme de sanatate.…

- PSD pierde masiv din electorat, ajungand, in februarie, la 28,6% si cazand, astfel, pe locul al doilea in preferintele romanilor, cu aproape un procent in spatele PNL, care ajunge la 29,4%. Si USR se gaseste pe un tren ascendent, cu 11,2%, depasind ALDE (10,6%) si PMP (4,6%). Cota electorala a PSD…

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a declarat luni, inainte de CEx, ca nu s-a hotarat daca va mai candida pentru aceasta funcție, chiar daca anterior Liviu Dragnea declarase ca-l va susține.„Cel mai bine m-am simțit in funcția de membru. Am facut parte din campania din 2016, județul…

- Fostul lider PD-L, Gelu Vișan, un apropiat al fostului președinte Traian Basescu, susține intr-o postare pe facebook ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi se pregatește sa candideze pentru cea mai mare funcție din Romania, și anume acea de președinte al Romaniei.

- Romania nu sta rau in ceea ce priveste preturile alimentelor, dar o crestere generalizata a acestora poate fi combatuta prin mijloace macroeconomice, respectiv politica fiscal-bugetara a Guvernului si politica monetara a Bancii Nationale, a declarat, marti, presedintele autoritatii de concurenta, Bogdan…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca un congres al PSD este ''necesar si sanatos'' pentru viata politica, precizand ca nu va candida la o functie de conducere in partid avand in vedere ca este presedinta organizatiei de femei a social-democratilor. "Eu sunt premierul…

- Lucian Croitoru, consilierul pe probleme de politica monetara al guvernatorului Bancii Naționale a Romaniei (BNR) ii raspunde intr-un comentariu pus pe site-ul de opinii al Bancii Centrale consilierului PSD pe probleme de macroeconomie, Cristian Socol, la un text al acestuia in care sustine ca BNR…

- Tibi Useriu, sportivul care a castigat de doua ori consecutiv cea mai dura competitie de ultramaraton din lume, se intoarce in nordul inghetat al Canadei. Va reprezenta Romania la cea de-a zecea editie a competitiei.

- "Prin propunerea de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, ministrul Justiției dovedește inca o data ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar. Conform legii, propunerea de revocare se face in urmatoarele…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al PSD, ca nu va mai candida la nicio functie de conducere in PSD si crede ca premierul Viorica Dancila are deja foarte multe de facut si nu va candida nici ea pentru functia de presedinte executiv al PSD."Nu…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat miercuri ca nu va candida pentru nicio functie la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat, care va avea loc pe 10 martie. Intrebat daca posibilitatea redeschiderii dosarului sau conteaza in aceasta decizie, el a negat. 'Nu mai candidez. Nu…

- Intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, daca isi mentine pozitia in privinta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, Codrin Stefanescu a spus: "Da, asta a fost atunci la cald, era la cateva ore distanta dupa ce incepuse scandalul care a lasat Romania cu gura cascata. Si a fost o reactie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- "Cred ca este foarte greu sa vorbim despre adevar ca atare in viata politica, dar noi, cei care devenim din ce in ce mai constienti de lucrurile rele care se pot produce daca suntem foarte economicosi cu adevarul si daca nu vrem sa-l privim in fata, noi trebuie sa punem o presiune continua asupra…

- Elena Udrea s-a intalnit cu Alina Bica in Costa Rica și spune ca fosta șefa a DIICOT nu se simte foarte bine. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, fostul deputat a spus ca ea crede ca fosta șefa a DIICOT se va intoarce in Romania. Udrea a explicat de ce a plecat in Costa Rica și deși a spus ca…

- Ion Craciunescu, fost vicepresedinte al PNL Gorj si consilier judetean in mandatul 2008 2012, s a stins din viata, informeaza igj.ro. Organizatia judeteana Gorj a Partidului National Liberal isi exprima profundul regret si transmite condoleante familiei indurerate. ...

- "Suntem puțin geloși cand vine vorba de proteste. Sigur ca am urmarit cum zeci, sute de mii de oameni au ieșit in strada sa protesteze in Romania, iar in Ungaria, din pacate, este ceva de neimaginat. Inseamna ca, in Romania, nu este o atat de mare apatie politica, oamenilor le pasa de viitorul lor și…

- Florin Nita la Sparta Praga! Pentru 2 milioane de euro! E stirea inceputului de saptamana si probabil transferul iernii din fotbalul romanesc! Actele n-au fost inca semnate, dar negocierile sunt extrem de avansate si e foarte posibil ca Nita sa intregeasca o colonie romaneasca la Sparta, alaturi de…

- Tinerii liberali cer studenților sa se delimiteze de noul ministru al Educației, folosind hashtagul #NuInNumeleMeu, pe rețelele de socializare.Organizația de Tineret a PNL spune ca este o forma de protest in mediul online prin care vor sa demonstreze ca nu sustin demersul complice al mediului universitar…

- De 13 ani, Posta Romana este devalizata de propria filiala creata in baza unei hotarari de guvern din 2004. Infiintarea Romfilatelia a fost perfectata de firma de avocatura a lui Dan Sova, care ulterior a incheiat mai multe contracte de asistenta juridica si consultanta cu filiala Postei.

- Romanii ar trebui sa mearga in aceasta toamna la vot, pentru ca „e un fel de lasitate sa nu participi la vot, la viata politica a tarii", era mesajul istoricului Neagu Djuvara, prezent la Interviurile Gandul, inainte de alegerile din 2014. Cu o zi inainte, Dorli Blaga, fiica filosofului Lucian Blaga,…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Din nefericire pentru noi, greselile actualilor guvernanti si ale presedintelui Klaus Iohannis la care, dupa parerea noastra, opozitia a reactionat slab si cu automultumire, au adus Romania intr-o criza sociala care influenteaza in mod negativ tara in care traim. Acum, pana nu va fi prea tarziu, a venit…

- „Primarul Gheorghe Falca a lansat cu ocazia unei conferințe de presa o provocare parlamentarilor USR: sa «faca demersuri la București pentru a aduce bani de la Guvern». Ma aflu in Parlamentul Romaniei tocmai pentru a crea premisele ca acest tip de politica, pe care dumneavoastra il afișați…

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca România nu îsi poate permite înca un guvern creat din criza morala în care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, îsi asuma sa fie parte a solutiei,

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca PSD si ALDE "nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea" si "vor duce tara de rapa", precizand ca este nevoie "de o alternativa" construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care a fost condusa Romania in ultimul an. …

- Fostul premier Dacian Ciolos sustine ca Romania nu isi poate permite inca un guvern creat din criza morala in care colcaie coalitia PSD-ALDE, iar daca vor fi alegeri anticipate, isi asuma sa fie parte a solutiei ”Un an si unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliti in batalii…

- Scandalul din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) a pus pe jar intreaga scena politica din țara noastra. Partenerii celor de la PSD, cei de la ALDE, au dezvaluit pozitia lor din interiorul coalitiei. In direct la Romania TV, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, spune ca ALDE va respecta protocolul…

- Liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu, spune ca o noua schimbare de guvern ar fi sinucidere politica pentru PSD, ca o demisie a premierului sau o noua motiune de cenzura impotriva propriului Cabinet ar duce partidul din nou la mana presedintelui Klaus Iohannis si la un vot in Parlament, ambele situatii…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in scandalul momentului din interiorul PSD și susține, intr-o postare pe Facebook, ca aceasta „galceava politica” costa Romania enorm. De asemenea, acesta subliniaza ca „Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societații” și condamna disputele publice…

- "Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societatii. Cum spunea deunazi si premierul Tudose, chiar daca mandatul politic vine de la o majoritate politica, Guvernul e al Romaniei. Si, totusi, pentru a cata oara intr-un an de guvernare PSD-ALDE avem parte de dispute publice intre membri ai Guvernului,…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca "galceava politica" la scara nationala "costa Romania enorm". "Guvernul are datoria sa guverneze in interesul societatii. Cum spunea deunazi si premierul Tudose, chiar daca mandatul politic vine de la o majoritate politica, Guvernul e al Romaniei.…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu vine cu noi sfaturi pentru politicienii din Romania. Aflat dupa gratii, afaceristul ii critica pe alesi ca nu i-au urmat sfatul precedent, de a investi in inchisori. Mai mult, el sustine, intr-un amplu articol publicat pe blogul personal, ca nu "Coldea si Kovesi…

- Se anunta tensiuni in viata politica, in 2018. Cristina Demetrescu si Lidia Fecioru au vorbit in exclusivitate la Romania TV despre cum le va merge politicienilor in noul an, in functie de zodie.

- Elena Udrea nu a mai suportat ultimele atacuri si a decis sa riposteze la inceput de 2018. Aceasta a postat un mesaj pe pagina personala de Facebook si i-a atacat pe asa-zisii jurnalisti #rezist. Iata ce a scris Elena Udrea pe pagina personala de Facebook: „Mai lichelelor, ati uitat cand lingeati…

- Se anunta un an important pentru fostul premier, Dacian Ciolos. Acesta a venit cu un meaj pentru romani in prima zi din 2018. Ciolos a promis ca o sa fie un an foarte important si de aceea atransmis tuturor romanilor ca va munci si va face tot posibilul ca tara sa progreseze. Tocmai de aceea este…

- Fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, pare ca-si doreste din ce in ce mai mult sa revina in prim-plan. Ciolos a postat pe Facebook un mesaj video care a ridicat, insa, unele semne de intrebare. Mesajul transmis prietenilor sai virtuali lasa loc de interpretari si nu putini au fost cei care au dedus…

- Fostul primar Radu Mazare, care a plecat din tara desi se afla sub control judiciar, sustine, intr-o scrisoare adresata "tuturor autoritatilor interesate din Romania", ca a decis sa ceara azil politic in Madagascar pentru ca este "o tinta politica a statului paralel", iar in Romania nu mai are "nicio…

- Radu Mazare le-a scris autoritatilor o scrisoare in care enumera dosarele penale in care apare numele sau aratand ca este o „tinta politica a Statului Paralel”, iar cercetarile procurorilor s-au desfasurat abuziv, cu incalcarea legilor.

- Igor Dodon a declarat ca in anul 2018 exista riscul destabilizarii situatiei de la Chisinau. Potrivit lui, in politica s-ar putea intensifica confruntarea dintre Presedintie si Parlament, fapt ce ar putea duce la aceea ca presedintele va scoate lumea in strada. In politica externa seful statului nu…

- Anul 2017 a fost pentru partidele din Romania unul intens, cu framantari, cu conflicte, cu schimbari de lideri și cu cautari doctrinare. PSD, caștigatorul categoric al alegerilor parlamentare, are inca probleme, in contextul in care președintele partidului este șef al Parlamentului, dar nu al Guvernului.…

- Conform comunicatului difuzat de MAE, intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului. Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei…

- Celebra actrița de telenovele a revenit in Romania pentru a promova alaturi de Radhu piesa inregistrata inca din vara acestui an. Laura Zapata, sora Thaliei, s-a bucurat și de aceasta data de aprecierea romanilor. A fost cazata intr-un apartament de lux al hotelului Domenii Plaza, a savurat preparate…