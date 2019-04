Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri la Botosani ca Guvernul va aproba ”cat de curand”, prin OUG, un program de sprijin punctual... The post Ajutoare de stat, inainte de alegeri: Dragnea anunta ca fiecare gospodarie din regiunea Moldovei va primi cate 20.000 de lei appeared first on Renasterea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, dupa CEX-ul PSD, ca Eugen Nicolicea, propunerea social-democraților pentru a-l inlocui pe Tudorel Toader in funcția de ministru al Justiției, va trebui sa asigure „deblocarea actelor normative de la minister”. Reporter: Noua propunere pentru ministrul Justiției…

- Opozitia nu este de acord cu nominalizarea lui Eugen Nicolicea, la Ministerul Justitiei si il sfatuieste pe presedintele Klaus Iohannis sa nu semneze decretele de numire in functie pentru cele trei nominalizari, in Guvernul Dancila. Liderii Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, ii cer presedintelui…

- UPDATE: PSD a votat retragerea sprijinului politic pentru ministrul Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea lui Tudorel Toader. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu. Stirea initiala…

- UPDATE: Partidul Social Democrat a votat, miercuri, retragerea spirjinului pentru Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea ministrului Justiției. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu.…

- Liviu Dragnea a anuntat, joi seara, la Antena 3, ca PSD trimite la consultarile de la Cotroceni o delegatie formata din trei persoane. Liderul PSD a dezvaluit doar unul dintre cele trei nume: deputatul Eugen Nicolicea. "Nicolicea si inca doua persoane. La ora 9 o sa primeasca faxul domnul…

- Dragnea i-a numit pe Iohannis și pe liberali ”ipocriți” și a anunțat ca alocațiile pentru copii ”nu se pot mari”, pentru ca nu exista cadru bugetar. ”Vreau sa vorbesc puțin despre acțiunea iresponsabila a președintelui Romaniei, care a atacat bugetul de stat la Curtea Constituționala. Este clar ca…

- "Din punctul meu de vedere, solutia este schimbarea Guvernului, alegeri anticipate, relegitimarea unor forte politice in Parlament, care sa vina cu un plan de redresare a economiei, ca sa nu fie prea tarziu. Suntem intr-o criza bugetara, e clar. Putem evita criza economica, inca. Dar daca lucrurile…