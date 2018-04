Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat duminica seara ca pe site-ul viitorului partid "Miscarea Romania Impreuna" s-au inscris in jur de 30.000 de persoane, dintre acestea 17.000 exprimandu-si dorinta de a deveni membri ai noii formatiuni politice. "Am inteles astazi, acum, dupa-masa, de la colegi,…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care tocmai a lansat un nou partid politic, Miscarea Romania Impreuna, sustine ca este nevoie de implicare din partea societatii in viata politica, prin participare la alegeri si la viata parlamentara, pentru a schimba lucrurile in Romania. "Dupa tot ce s-a intamplat…

- Alin Mituta, unul dintre liderii „Miscarea Romania Impreuna“, partidul lansat vineri de Dacian Ciolos, a anuntat, pe Facebook, ca peste 26.000 de persoane s-au inscris “cu nume si prenume” pe siteul formatiunii politice in primele doua zile dupa lansarea oficiala. Din cei 26.000, peste 16.000 au cerut…

- Fostul ministru pentru dialog social in guvernul condus de Dacian Ciolos, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata, ca va inceta colaborarea cu "echipa Ciolos", dupa anuntul fostului premier privind infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna". Ea a afirmat ca "orice noua constructie politica…

- Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, a postat, sambata, pe Facebook, o imagine cu simbolul noului partid infiintat de fostul premier Dacian Ciolos, Miscarea Romania Impreuna, despre care spune ca este logo-ul care va aparea pe buletinele de vot. Vezi in text ...

- Partidul lui Dacian Cioloș, „Miscarea Romania Impreuna” va participa la toate alegerile, incepand cu cele europarlamentare, a declarat vineri fostul premier, adaugand ca formațiunea sa va colabora cu cei toți cei care ii impartașesc valorile. El a precizat ca partidul pe care il reprezinta va participa…

- Partidul lui Cioloș este contestat deja. Platforma civica ”Impreuna” spune ca i s-a furat denumirea și olicita incetarea imediata a folosirii denumirii de catre orice om politic care incearca sa confiște denumirea IMPREUNA. Noul partid al lui Dacian Cioloș, fostul premier tehnocrat se numește Mișcarea…

- Platforma „Impreuna”, lansata in septembrie 2017 si din care fac parte mai multe organizatii civice, acuza de plagiat partidul a carui infiintare a fost anuntata, vineri, de Dacian Ciolos si vorbeste despre „confiscarea denumirii”.

- "Platforma Civica pentru drepturi si libertati Impreuna denunta tentativa inadmisibila de confiscare a denumirii noastre si constata atat lipsa acuta de imaginatie politica a fondatorilor unui partid care confisca denumirea noastra de Impreuna, cat si lipsa cronica de legitimitate populara daca este…

- Partidul "Miscarea Romania Impreuna" va colabora cu acele formatiuni care impartasesc aceleasi valori, a declarat vineri fostul premier Dacian Ciolos, lider fondator al formatiunii. El a spus ca prin constituirea noului partid doreste sa propuna "un vehicul" celor care care impartasesc cinstea si onestitatea.…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100. ”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100» se va desprinde…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna”, desprins din platforma civica Romania 100. „Pentru noi a fost mult mai important ca in aceasta faza sa ne adresam celor mulți…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii in Cabinetul lui Dacian Ciolos si unul dintre membrii fondatori ai noului partid Miscarea Romania Impreuna, a anuntat, vineri, ca va candida la alegerile locale din 2020, mai exact la functia de primar al Municipiului Bucuresti.

- Dacian Ciolos, fostul premier al Romaniei, a anuntat miercuri, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, cu care va participa la alegerile europarlamentare de anul viitor, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

