- Fostul premier Dacian Ciolos a declarat sambata ca Romania are nevoie de un guvern mai credibil, care sa reprezinte tara la preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar Opozitia ar trebui sa se coalizeze si sa isi fixeze acest obiectiv, sustinand ca daca Guvernul Dancila nu cade pana…

- Dacian Ciolos a declarat, la Digi24, ca Guvernul Dancila trebuie sa fie schimbat pana la sfarsitul lunii noiembrie, altfel va fi prea tarziu. Este o noua confirmare ca Gruparea Dragnea nu mai are zile multe la butoanele puterii. „Daca Guvernul Dancila nu pica la sfarsitul lunii noiembrie, ar putea fi…

- Dacian Cioloș, fost prim-ministru: Romania are nevoie in momentul de fața de un guvern mai credibil decat cel de acum, care sa reprezinte țara la președinția consiliului UE. Și cred ca daca opoziția și parlamentarii resposanbili din Parlamentul Romaniei, daca se gandesc la interesele Romaniei, in…

- "Elvetia sustine candidatura Romaniei la OECD si am vazut ca putem continua munca pe aceasta cale pentru a ne indrepta catre acest obiectiv", a spus Berset, la o conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis. El a precizat ca Elvetia va sprijini Romania in perioada Presedintiei Consiliului…

- De la 1 ianuarie 2019, Romania preia președinția prin rotație a Consiliului UE. Miniștrii noștri ar fi trebuit sa mearga la Bruxelles bucuroși și pregatiți sa prezinte partenerilor europeni mapa cu proiectele propuse de Romania in anul 2019, sa prezinte propunerile pentru noul buget european sau…

- Liviu Dragnea a laudat interventia premierului Dancila in Parlamentul European cu ocazia dezbaterii statului de drept din Romania. "Am primit multe mesaje si m-am simtit mandru ca sunt roman. Am vazut un premier al Romaniei care a mers cu respect, cu demnitate in a reprezenta tara. Ceea ce am cerut…

- Fostul premier Dacian Ciolos critica Guvernul pentru felul in care gestioneaza problema pestei porcine, afirmand ca in 2016 a primit informari de la SRI privind pericolul acestei boli si a luat masuri de preventie pentru a impiedica aparitia virusului in Romania, transmite Agerpres.roNoi in 2016 nu…

- "Este o chestiune nedemocratica facuta de președintele Klaus Iohannis, inexplicabila intr-o democrație. Nu poți sa spui unui partid care a caștigat alegerile 'debarasați-va de guvernul vostru'. Unde ați auzit o astfel de fraza in lumea civilizata? Mie imi este teama ca lucrurile vor degenera. Din…