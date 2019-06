Dacian Cioloș ridică miza după propunerea lui Iohannis „Ne bucura propunerea președintelui Iohannis in ceea ce privește un acord național cu privire la justiție. Așa cum romanii au susținut in mod constant, justiția trebuie sa fie independenta de politica. Prin urmare, PLUS susține pe deplin punctele acordului propus. Consideram insa ca exista inca 3 puncte care nu pot lipsi dintr-un astfel de acord: 1. Reforma Curții Constituționale a Romaniei 1. Reforma Curții Constituționale a Romaniei

Arbitrul ultim al tuturor incercarilor PSD din ultimii doi ani de a modifica legislația justiției și codurile penale a fost CCR. Din pacate, politizarea acestei instituții, datorata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Alianței 2020 USR PLUS au postat un mesaj pe pagina de Facebook dupa condamnarea lui Liviu Dragnea. Alianța a notat ca „justiția din Romania inca funcționeaza, in ciuda tuturor presiunilor”. „Decizia ICCJ confirma faptul ca penalii nu au ce cauta in funcții publice! Hotararea definitiva…

- PNȚCD protesteaza pe Facebook și cere interzicerea Facebook in Romania pentru „prejudicierea alegerilor europarlamentare”. Partidul condus de Aurelian Pavelescu a semnat, in martie, un protocol de susținere a PSD, insa cum rezultatele la alegeri nu au fost mulțumitoare, formațiunea considera ca Facebook…

- "Sunt de acord cu dl Iohannis! Da, dragi romani, dl Iohannis are dreptate! Constitutia Romaniei trebuie modificata! Trebuie modificata in asemenea fel incat un presedinte al Republicii, care noaptea viseaza niste intrebari fara subiect si predicat pentru un referendum inutil, sa nu mai poata sa puna…

- Tudorel Toader ii da replica lui Liviu Dragnea. „Ministerul Justiției nu a blocat și nici nu a intarziat procedura de avizare și de adoptare a actelor normative". Intr-un post scriptum, Toader a susținut ca nu va ramane pasiv fața de dezinformari și va publica luni situația statistica.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos spune ca este randul Parlamentului sa voteze revizuirea Constitutiei, dupa ce CCR a stabilit ca initiativa legislativa cetateneasca 'Fara penali in functii publice' indeplineste prevederile legii fundamentale. Cu toate acestea, fostul premier afirma ca nu isi face iluzii…

- PNL saluta decizia CCR privind initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei prin care se instituie interdictia pentru cei condamnati de a fi alesi in functii publice, a afirmat marti liderul deputatilor liberali Raluca Turcan. "Condamnatii penal nu au ce cauta in functii publice! PNL…

- Curtea Constitutionala a decis, marti, ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei "Fara penali in functii publice", ce apartine USR, este constitutionala. Proiectul urmeaza sa mearga acum in Parlament pentru dezbatere. Initiativa "Fara penali in functii publice" propune…

- ​Senatorii vor dezbate și vota luni, începând cu ora 16.00, moțiunea ”Justiția - victima sigura în mâinile lui Toader”, demersul opoziției contra ministrului justiției venind în contextul în care Liviu Dragnea i-a dat practic un ultimatum lui Tudorel Toader.…