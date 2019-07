Dacian Cioloș relansează cursa pentru șefia Parchetului European Liderul grupului Renew Europe, Dacian Cioloș, lasa sa se ințeleaga ca se va folosi de relația personala pe care o are cu Emmanuel Macron pentru a o propulsa pe Laura Codruța Kovesi ca procuror șef european. Proaspat instalat in fruntea grupului liberal din Parlament, Dacian Cioloș și-a anunțat prioritațile intr-o prima conferința de presa. Printre acestea, relansarea procesului de numire a procurorului-șef european, care stagneaza din cauza faptului ca autoritațile de la București se opun numirii lui Kovesi. Grupul Renew Europe considera ca Laura Codruța Kovesi a avansat in procesul de selecție… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

