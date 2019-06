Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, joi, ca trebuie incercata constituirea unei noi majoritati care sa sustina un guvern interimar pana dupa alegerile prezidentiale, urmand ca ulterior sa fie organizare alegeri parlamentare anticipate. "Eu cred ca totusi trebuie incercata constituirea…

- "Optiunile noastre sunt ca motiunea sa treaca sau sa nu treaca. In situatia in care motiunea trece, vom avea un guvern interimar. Este foarte greu pentru orice guvern non PSD sa functioneze cu aceasta majoritate parlamentara. Astfel, alegerile anticipate sunt o necesitate pentru Romania, pentru ca…

- Președintele executiv interimar al PSD, Paul Stanescu, ii va propune liderului interimar al partidului, Viorica Dancila, sa susțina ideea organizarii Congresului pentru alegea noii conduceri dupa alegerile prezidențiale, spun surse din partid.Citește și: Congres PSD in șpagat / SURSE Potrivit…

- Pe ultima suta de metri, șeful statului a venit cu un ultimatum - Formarea unui Guvern care va susține președintele sau alegeri parlamenare anticipate. Cel puțin aceasta a declarat Igor Dodon pentru presa rusa.

- Presedintele USR Dan Barna a declarat, marti, ca, realist si matur, nu exista posibilitatea unui Guvern functional cu actuala majoritate parlamentara, alegerile anticipate fiind varianta corecta si logica in acest moment.

- Dacian Cioloș crede ca singura soluție pentru stabilitatea politica in Romania o reprezinta alegerile anticipate. Liderul PLUS a explicat ca lucreaza la constituirea unui grup politic in Parlamentul european, dar schimbarea trebuie inceputa in țara, unde aleșii nu mai pot avea legitimitate decat dupa…

- Presedintele interimar al Kazahstanului, Kasim-Jomart Tokaev, a anuntat marti convocarea de alegeri prezidentiale anticipate pentru data de 9 iunie, in urma demisiei surprinzatoare a predecesorului sau, Nursultan Nazarbaev, luna trecuta, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Un oficial…

