- Presedintele Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS), Dacian Ciolos, a afirmat miercuri ca Romania trebuie sa isi desemneze mai intai candidatul pentru pozitia de comisar european, care sa indeplineasca criteriile de integritate si de competenta, portofoliul atribuindu-se apoi in functie…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca Romania vizeaza obtinerea unui portofoliu de comisar in domeniile Transport, Energie sau Mediu, propuneri pe care i le-a inaintat viitoarei sefe a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca i-a transmis presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care sunt domeniile de care Romania este interesata in ceea ce priveste portofoliul viitorului comisar european.

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ca transporturile, energia sau mediul reprezinta domenii de interes pentru Romania in ceea ce priveste portofoliul…

- Fostul europarlamentar Cristian Preda a atras atentia ca social-democratii Dan Nica si Rovana Plumb, propusi de Guvern pentru pozitia de comisar european, au lipsit de la discutiile care au avut loc între presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si premierul

- Fostul europarlamentar Cristian Preda, membru PLUS, spune ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa trimita propriile propuneri de comisar european la Bruxelles si sa se foloseasca de influenta de care dispune in PPE pentru ca Romania sa aiba in Comisia Europeana o persoana cu care ne putem mandri,…

- In urma convorbirii telefonice cu Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, Viorica Dancila si-a exprimat interesul pentru un portofoliu consistent in cadrul Colegiului Comisarilor, care sa reflecte expertiza Romaniei. Potrivit unui comunicat transmis de Biroul de presa…

- Ramona Manescu, ministrul de Externe, a declarat joi ca foarte probabil Romania va trebui sa nominalizeze o femeie pentru postul de comisar european care ii revine, pentru a respecta cota de gen ceruta de presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.