Dacian Ciolos: PSD poate fi infrant si obligat sa se reformeze total sau sa dispara Dacian Ciolos, liderul PLUS, sustine ca PSD are nevoie de o infrangere usturatoare in alegeri, care sa determine reformarea sa din temelii sau disparitia de pe scena politica, iar aceasta ocazie poate fi oferita de partidul sau, care va fi insa obligat sa creasca intr-un timp foarte scurt pentru a reusi.



"PSD nu poate fi infrant decat de un partid mare. PSD poate pierde alegerile in fata unei coalitii, dar nu mai e suficient sa piarda guvernarea printr-o simpla alternanta la putere. Este nevoie de o infrangere care sa il forteze sa se reformeze total sau sa dispara. Planul nostru, al… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

