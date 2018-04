Stiri pe aceeasi tema

- Platforma civica IMPREUNA vine cu noi precizari, dupa ce partidul infiintat de Dacian Ciolos a preluat denumirea folosita deja de ONG-urile reunite in jurul valorilor crestine in platforma civica. STIRIPESURSE.RO va prezinta luarea de pozitie a Platformei IMPREUNA, organizatie care sustine, printre…

- Aproape 30.000 de persoane s-au inscris pe site-ul viitorului partid "Miscarea Romania Impreuna" in 48 de ore, dintre care aproape 17.000 si-au declarat dorinta de a fi membri de indata ce RO+ va primi confirmarea de inregistrare din partea Tribunalului Bucuresti, potrivit fostului ministru al Sanatatii…

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat duminica seara ca, in fapt, fostul ministru pentru Dialog Social, Violeta Alexandru, a incetat colaborarea cu echipa sa din momentul in care a decis sa mearga la PNL, informeaza Agerpres.

- 16.036 de oameni au cerut sa devina membri ai noului partid Miscarea Romania Impreuna imediat dupa ce inregistrarea acestuia va fi confirmata de Tribunalul București, anunța Alin Cristian Mituța, director executiv al Platformei Romania 100 și fostul șef de cabinet al lui Dacian Cioloș la Guvern. Alin…

- PSD planuiește sa îl îndeparteze pe Mugur Isarescu de la șefia BNR. Informația, oferita sâmbata de jurnalistul Realitatea TV Rareș Bogdan este confirmata acum și de senatorul PNL Florin Cîțu.

- Versurile si videoclipul.sunt extrem de originale. Mai exact.nonconformista cantareata a filmat intr-o cada cu 30 de kilograme de cartofi prajiti. Asadar, daca va este foame, s-ar putea sa vi se faca pofta!

- Dupa ce fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, ca a depus la tribunal cererea de infiintare a partidului „Miscarea Romania Impreuna”, apare o prima ruptura care ar putea cauza probleme pe viitor. Anunțul a fost facut de un fost membru al echipei de cabinet.

- Fostul ministru delegat pentru dialog social din Guvernul Ciolos, Violeta Alexandru, a criticat, sambata, decizia lui Dacian Ciolos de a infiinta un nou partid, sustinand ca orice noua constructie politica neclarificata doctrinar confuzeaza electoratul si ”canibalizeaza opozitia de astazi”.

- Platforma &"Împreuna&", lansata în septembrie 2017 si din care fac parte mai multe organizatii civice, acuza de plagiat partidul a carui înfiintare a fost anuntata vineri de Dacian Ciolos si vorbeste despre

- Fostul sef al Guvernului tehnocrat a anuntat, vineri, ca a depus la instanta documentatia necesara pentru infiintarea unui partid. Formatiunea politica, desprinsa din proiectul “Platforma Romania 100”, se va numi Miscarea Romania Impreuna (cu sigla RO+), iar Dacian Ciolos va fi presedinte fondator.…

- Bogdan Deleanu, moderatorul comunitatii locale din Bruxelles a Platformei Romania 100, a vorbit, la Adevarul Live, despre planurile lui Dacian Ciolos pentru diaspora romaneasca. Bogdan Deleanu conduce si Europuls, organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 2010 la Bruxelles de un grup de experti…

- Bogdan Deleanu, moderatorul comunitatii locale din Bruxelles a Platformei Romania 100, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 13.00, despre planurile lui Dacian Ciolos pentru diaspora romaneasca. Bogdan Deleanu conduce si Europuls, organizatie non-guvernamentala infiintata in anul 2010 la Bruxelles de…

- Primarul interimatr Silvia Radu promite ca anul acest repațaria drumurilor va fi o prioritate. "Anul acesta am reușit sa maresc de 3 ori bugetul alocat drumurilor și avem 100 milioane de lei. Sunt conștienta ca sunt foarte multe lucrari de facut pe o suprafața de circa 900 000 m2, dar știu ca se poate",…

- De marți, Rareș Bogdan nu a mai aparut la Realitatea Tv! Prezentatorul a lipsit și in urmatoarele zile, alarmandu-și telespectatorii fideli. In acest context, admiratorii sai au intrat in panica și au tot insistat sa afle ce se intampla cu jurnalistul.Aproape fara explicații, in locul celui…

- Dacian Ciolos, fostul premier al Romaniei, a anuntat miercuri, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, cu care va participa la alegerile europarlamentare de anul viitor, scrie Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și-a prezentat public scuze contribuabililor care au avut nemulțumiri zilele acestea din cauza ca site-ul ANAF nu a funcționat. Mai mult, ministrul Finanțelor anunța o reforma in zona IT.„Este o situație pe care o știm cu toții. De ani de zile, din…

- Un nou partid politic va aparea in Romania in urmatoarele zile, a anuntat, miercuri, la Cluj-Napoca, Dacian Ciolos. Prezent la o dezbatere publica, fostul premier a sustinut ca in cel mult doua saptamani vor fi depuse actele de infiintare a noii formatiuni politice care are la baza Platforma Romania…

- "Nu am fost niciodata la SRI sa ma vad cu Maior. Cu Coldea, am avut o singura intalnire", a spus consultantul politic Cozmin Gusa, la Realitatea TV. Acesta a comentat declaratiile lui Sebastian Ghita despre apropiatii sefilor SRI.Sebastian Ghita a spus recent ca Dan Voiculescu era un apropiat…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu și președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, au avut un schimb acid de replici, in direct la Antena 3. Totul a inceput, dupa ce Gigel Știrbu a afirmat ca emisiunea ”Romania 9”, moderata de Ionuț Cristache la TVR s-a transformat intr-o ”Hazna”.Citește…

- Liviu Dragnea lanseaza un nou atac fara precedent la adresa unor jurnalisti. Chiar daca nu i-a pronuntat numele, seful PSD s-a referit la moderatorul Jocuri de Putere de la Realitatea TV, Rares Bogdan. cei de la Realitatea nu au putut avea studio la Congresul PSD si au facut emisiune de afara.Citește…

- Presedintele american Donald Trump a promis, joi, "multa flexibilitate pentru prietenii adevarati" ai Statelor Unite in cazul tarifelor suplimentare la importurile de otel si aluminiu, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dupa decizia de achitare a presedintelui Ludovic Orban, acuzat de coruptie, dar gasit nevinovat, PNL intra, sau ar trebui sa intre, intr-o noua faza. Cu puteri sporite, eliberat psihic, scapand de suspiciunea de a se numara printre politicienii corupti, liderul PNL poate gandi pentru partid o noua strategie.…

- Realizatorul Realitatea TV a precizat ca postul nostru va organiza un studio în fata Salii Palatului, sâmbata, de la ora 11, la Congresul PSD. Acest anunt a venit dupa ce Realitatea TV a fost interzisa la Congresul PSD.

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau 'victorii stralucitoare' pentru Rusia, consemneaza AFP preluat de agerpres. 'Vrem ca tara noastra sa straluceasca si…

- Statele Unite vor impune noi sancțiuni impotriva Rusiei in cel mult 30 de zile, a declarat șeful Trezoreriei Statelor Unite, Steven Mnuchin, in timpul unui discurs la Universitatea California in Los Angeles. „Va puteți aștepta ca sancțiunile vor veni in urmatoarele 30 de zile. Menținem toate restricțiile…

- Primarii din Timiș care se plang de desele intreruperi de curent din satele lor s-au intalnit cu reprezentanții Enel. Cei de la compania de electricitate au promis, din nou, ca vor face investiții, dar au invocat, pe de alta parte, netoaletarea copacilor, care duce la afectarea cablurilor.

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a considera ca, prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca "este doar un instrument servil al subordonarii politic" si critica faptul ca Toader i-a reprosat…

- Rareș Bogdan lanseaza un nou atac la PSD, ADLE și UDMR pe care ii acuza ca atenteaza la bunul simț și la simbolurile romanești. Mai mult, prezentatorul TV ii numește pe mai mulți politicieni tradatori.

- Guvernul promite ca va inapoia, pana la finalul lunii martie, sumele datorate celor care s-au trezit cu bani mai putini pentru concediile medicale si de maternitate. Situatia a fost cauzata de modificarea cuantumului de contributii sociale datorate, care acum se face in functie de salariul mediu brut.…

- De un an de zile, șefa DNA, Codruța Kovesi e harțuita de unii politicieni care se simt cu musca pe caciula. Ceea ce ei numesc ”reforma a justiției” e doar o incercare de discreditare și timorare a sistemului judiciar care, chiar daca mai are lucruri de imbunatațit, s-a reformat și a evoluat mai mult…

- Turcia va aloca cinci miliarde de dolari pentru reconstructia Irakului, devastat de trei ani de razboi impotriva gruparii Stat Islamic (SI), a anuntat miercuri ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, informeaza AFP. Acest ajutor va lua forma unor imprumuturi si investitii, a precizat…

- USR va avea un candidat la alegerile prezidentiale, care, probabil "va fi decis de un referendum intern in cadrul partidului", a declarat marti presedintele USR, Dan Barna, intr-un interviu pentru Adevarul . Barna mai spune ca "si Dacian Ciolos poate fi o varianta, la fel ca orice persoana cu notorietate".

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a dezvaluit, la emisiunea Jocuri de Putere cu Rares Bogdan, de la Realitatea TV, ca înlocuirea lui Daniel Zamfir de la sefia Comisiei Economice din Senat a fost datorata unui vot secret, la care nu a participat.

- Un roman, stabilit in Germania din 1987,A a anuntat ca intentioneaza sa-i ia locul lui Klaus Iohannis, din 2019. E independent si poarta numele profetului Moise, intentia lui declarata fiind de a “readuce Romania la normalitate, iar prin voturile alegatorilor care ma aleg, sa fie inclus si valabil…

- Romania ar trebui sa fie azi cu motoarele turate pentru a juca un rol important in negocierile europene vitale si pentru tara noastra. In schimb, prim-ministrii si ministrii coalitiei, de un an merg pe rand la Bruxelles pentru a da explicatii pentru legile justitiei.

- Site-ul campaniei de realegere a presedintelui american Donald Trump a anuntat ca le va oferi donatorilor de fonduri sansa de a-si vedea numele afisate in direct in timpul primul discurs al sefului administratiei privind Starea Uniunii, programat marti seara in Congres, transmite Reuters. …

- Noul guvern Viorica Dancila propune un al ministru de Finante. Contestatul Ionut Misa a fost dat la o parte si in locul acestuia a venit Eugen Teodorovici, un mare constestatar al acestuia. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Teodorovici a anuntat o revolutie in Finante. Celebrul…

- Fostul premier Dacian Ciolos a transmis joi un mesaj de condoleante la moartea lui Neagu Djuvara, in care afirma ca s-a stins "un om cat o lume". "S-a stins Neagu Djuvara, istoric, filosof, om de cultura, romancier, diplomat... un om cat o lume. Un om care ne-a aratat ca lupta pentru valori,…

- In 2018 sunt sanse sa inceapa lucrarile pentru construirea unui nou pod rutier langa Gara de Sud din Ploiesti, in locul asa-zisului pod de lemn. Dupa o prima incercare esuata, autoritatile locale anunta ca vor lansa o noua licitatie, pentru proiectare si executie, cu o alocare bugetara estimata la aproximativ…

- ”Pe scurt: Realitatea TV primește marți, 16 ianuarie 2018, o amenda de 20.000 de lei. Unul dintre voturi a aparținut dlui. Valentin Jucan (propus in CNA de fostul PDL, actualul PNL). Seara, la același post de televiziune, purtatorul de cuvant al PNL declara ritos ca `președintele partidului a avut…

- De doi ani de zile, Agenția Naționala pentru Achiziții Publice (ANAP) este condusa de catre botosaneanul Bogdan Pușcaș, fost consilier a lui Dacian Ciolos. Surprinzator, deși a fost pus pe vremea tehnocraților, Pușcaș a ramas in continuare la butoanele instituției, deși PSD a avut și are cațiva contracandidați…

- Acum a venit randul lui Tudorel Toader, ministrul Justiției. El a fost fotografiat in același mod. "ATENTIE! In timp ce #rezist incepe sa devina (tot mai evident) o mișcare anarhica si antistatala - care se ridica acum si impotriva lui KWI - dovedind ca reprezinta un adevarat pericol la ordinea…

- Viorica Dancila spunea in anul 2015 ca numirea lui Dacian Cioloș in funcția de premier al Romaniei reprezinta o speranța pentru agricultura țarii. Dancila spunea despre Achim Irimescu, fost ministru al agriculturii in guvernul lui Cioloș, ca este un profesionist.

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca PSD si ALDE "nu sunt in stare sa isi asume responsabil guvernarea" si "vor duce tara de rapa", precizand ca este nevoie "de o alternativa" construita cu toti cei care au aratat ingrijorare pentru felul in care a fost condusa Romania in ultimul an. "Un…

- „Liviu Dragnea iși arunca in aer partidul” a comentat jurnalistul Rareș Bogdan, dupa demisia premierului Mihai Tudose. „Din momentul asta, PSD, nu mai conteaza. S-a incheiat jocul. Sunteți la mana președintelui.

- Invi, o firma din Olanda, a prezentat o bratara inedita. Aceasta promite sa alunge potentialii atacatori prin eliberarea unui miros oribil. Dispozitivul, care are un design atractiv, este si un accesoriu vestimentar.

- Aproape 90 de case prin credit ipotecar – atat va construi din aceasta primavara, teoretic, ANL, in Chișoda, pe un teren de 3,3 hectare pus la dispoziție de Primaria Timișoara. E plin de promisiuni venite din partea Agenției Naționale de Locuințe in capitala Banatului, unde ultimele locuințe construite…

- ”Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor implica prin prezenta si competenta lor acolo unde se fac regulile, de la consiliile locale pana la parlament sau la guvern, cei pentru care lupta impotriva coruptiei inseamna…

- Iata horoscopul politicienilor, prezentat la Romania TV: Klaus Iohannis, nascut pe 13 iunie 1959 este in zodia gemenilor. In 2018 are o cumpana saturniana, iar spre sfarsitul anului ar putea pierde increderea alegatorilor. Mihai Tudose este in zodia pesti. Aceasta zodie este una tenebroasa,…