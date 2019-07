Dacian Cioloș: Prezidențiabilul PLUS, ales prin vot electronic, în perioada 22-27 iulie Dacian Cioloș a anunțat, la finalul Consiliului Național al PLUS, ca a fost decis ca prezidențiabilul partidului sa fie ales prin vot electronic de catre toți membrii formațiunii, în perioada 22-27 iulie. Ulterior vor fi negocieri cu USR pentru a decide candidatul Alianței la prezidențiale, relateaza Mediafax.

&"Legat de organizarea PLUS, suntem în plin proces de organizare a partidului în teritoriu. Saptamâna aceasta se încheie prima etapa a constituirii organizațiilor locale ale partidului. Obiectivul nostru e sa finalizam acest proces pâna la începutul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

