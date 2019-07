Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul partidului PLUS si al grupului Renew Europe din Parlamentul European, face un apel la cei aflati la putere sa inceteze cu atacurile mincinoase si sa plece de la guvernare, daca vor binele Romaniei. "Observ, in ultima vreme, din ce in ce mai multe atacuri,…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, spune ca este ținta unor atacuri murdare lansate tocmai de cei care acuza promovarea urii și a dezbinarii societații, facând astfel trimitere la afirmațiile premierului. Cioloș o îndeamna pe Viorica Dancila sa plece de la guvernare și spune ca procentul PSD la…

- Dacian Cioloș i-a transmis lui Traian Basescu ca pentru a fi mai puternici în Parlamentul European trebuie sa discute în mod direct și nu „prin talk-show-uri cu informații eronate”, motivând ca România are nevoie de politicieni responsabili care sa apere interesele…

- "Am urmarit zilele acestea mai multe dezbateri care au mestecat cateva teme false despre mine și europarlamentarii Alianței 2020 USR PLUS.Am ales sa nu raspund la fabulații reciclate inainte sau in timpul campaniei electorale.Observ insa ca, in loc sa incepem sa lucram impreuna…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca Romania are nevoie de un „PACT” in interiorul Opozitiei care sa clarifice cat de curand ce isi doreste aceasta dupa viitoarele alegeri. Cu atat mai mult cu cat „avem un moment astral, o ocazie unica pentru Romania”, a postat acesta pe contul personal de Facebook.…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, in timpul unui miting al Aliantei 2020 USR-PLUS sustinut la Timisoara, ca statul roman nu functioneaza la potentialul sau maxim, Parlamentul este rau...

- In goana dupa voturi, Dacian Cioloș uita regulile de baza ale democrației și merge sa-și faca campanie in Universitați, incalcand astfel legea electorala. Conform legii nr. 115/2015, ”Este interzisa organizarea actiunilor de campanie electorala in unitatile militare, precum si in spatiile din scoli…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a ironizat si el afirmatiile lui Liviu Dragnea, acesta declarand la Botosani ca daca vor si alesi, USR-PLUS le vor lua oamenilor „casele, terenurile, frigiderele aragazele”.