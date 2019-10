Dacian Cioloş, mesaj pentru Klaus Iohannis după moţiunea de cenzură "Dupa aproape trei ani și trei guverne haotice, incompetente și iresponsabile, PSD a pierdut puterea și s-a prabușit, astazi, in Parlament. Tarziu, dupa ce au facut praf legile justiției, finanțele țarii, dupa ce au mințit și au furat. Parlamentarii care au votat azi moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila trebuie sa mearga pana la capat și sa redea puterea cetațenilor cat mai repede. O noua majoritate trebuie sa devina legitimata, cat mai repede, prin votul cetațenilor Romaniei. GUVERNUL VIORICA DANCILA a cazut, motiunea de cenzura a fost votata in Parlament. Cum… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

