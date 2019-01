Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos precizeaza ca stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu, pe care acum nu si-l...

- "Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu si-l asuma. Legea a fost initiata la propunerea lui Florin Iordache in aceeasi zi in care a fost aprobata si celebra OUG 13. Guvernul…

- Dacian Ciolos a respins miercuri acuzatiile potrivit carora proiectul de lege a recursului compensatoriu a fost adoptat de Cabinetul condus de el, ci de Executivul condus de Sorin Grindeanu, modificat in comisia juridica a Parlamentului condusa de Florin Iordache si in plen de majoritatea PSD-ALDE.

- „Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componența anterioara) l-a avizat și a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a…

- Tudorel Toader sustine, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost initiat de „guvernarea anterioara”. Mesajul ministrului vine in contextul in care un interlop eliberat pe baza acestei legi a fost retinut zilele trecute pentru viol. Specialistii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, precizeaza ca Legea recursului compensatoriu a fost initiata de guvernarea anterioara, Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a propus sa fie 3 zile considerate ca efectiv executate la 30 de detentie in spatii necorespunzatoare, iar Parlamentul a aprobat 6 zile.…

- Deputatii PSD Florin Iordache si Nicusor Halici nu au vreo remuscare ca au votat legea recursului compensatoriu, inm baza careia a fost eliberat talharul care a agresat o tanara in scara unui bloc din Alba Iulia. „De legea recursului compensatoriu au beneficiat mii de oameni, nu doar acest nebun“, spune…