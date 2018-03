Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat miercuri, la Cluj, ca in cel mult doua saptamani va fi depus dosarul de inscriere a unui partid politic, partid care va participa la alegerile europarlamentare. El n-a spus numele viitorului partid, insa a precizat ca Platforma Romania 100 va ramane in continuare…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova.

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic parlamentarului Catalin Radulescu, dupa ce „deputatul AKM“ l-a criticat pe Liviu Dragnea pentru modul in care a organizat Congresul PSD.

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic parlamentarului Catalin Radulescu, dupa ce „deputatul AKM“ l-a criticat pe Liviu Dragnea pentru modul in care a organizat Congresul PSD.

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, in urma pozitiilor publice pe care parlamentarul de Arges le-a avut in ultima perioada."Imaginea organizatiei a fost grav afectata si trebuia luata o masura. Propunerea a fost…

- Fifor a afirmat, intr-o emisiune la Antena 3, ca dezvaluirile lui Dragnea arata "modul brutal de imixtiune al institutiilor statului paralel in viata unui partid politic si in formarea unui guvern intr-o tara democratica". "Implicarea in viata unui partid politic, implicarea in modul in care se aseaza…

- Acuzatii grave dupa Comitetul Executiv National (CEXN) al celor de la PSD. Consultantul politic, Cozmin Gusa ii ridiculizeaza pur si simplu pe social-democrati. Declaratiile facute dupa sedinta de luni a comitetului executiv al PSD arata clar ca Liviu Dragnea detine toate parghiile puterii, este…

- Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, a publicat duminica executia bugetara pe luna ianuarie, in care arata "efectele nefaste ale involutiei si balbelor Coalitiei PSD-ALDE". Platforma sustine ca impactul negativ este mai accentuat la nivelul veniturilor fiscale, care sunt cu…

- Executia bugetara pentru luna ianuarie arata "efectele nefaste ale balbelor coalitiei PSD-ALDE" din domeniul fiscal asupra veniturilor, potrivit unei analize publicate pe site-ul Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos. "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata efectele…

- Platforma Romania 100 considera ca prin propunerea de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dovedeste inca o data ca este doar "un instrument servil al subordonarii politice a sistemului...

- Prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca “este doar un instrument servil al subordonarii politic”, considera Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos. Platforma critica, totodata, faptul ca Toader…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, considera ca, prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca "este doar un instrument servil al subordonarii politice" si critica faptul ca Toader i-a reprosat lui…

- Platforma Romania 100 considera ca prin propunerea de revocare a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dovedeste inca o data ca este doar "un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar". "In aceasta seara,…

- "Prin propunerea de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, ministrul Justiției dovedește inca o data ca este doar un instrument servil al subordonarii politice a sistemului judiciar. Conform legii, propunerea de revocare se face in urmatoarele…

- Fostul ministru tehnocrat al Muncii, Dragos Pislaru, membru al Platformei Romania 100, a vorbit, la Adevarul Live, despre planurile politice ale fostului premier Dacian Ciolos. Cand va fi lansat noul partid? Cum decurg negocierile cu USR? Va candida Ciolos la alegerile prezidentiale?

- Fostul ministru tehnocrat al Muncii, Dragos Pislaru, membru al Platformei Romania 100, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre planurile politice ale fostului premier Dacian Ciolos. Cand va fi lansat noul partid? Cum decurg negocierile cu USR? Va candida Ciolos la alegerile prezidentiale?…

- Fostul ministru tehnocrat al Muncii, Dragos Pislaru, membru al Platformei Romania 100, va vorbi, la Adevarul Live, de la ora 14.00, despre planurile politice ale fostului premier Dacian Ciolos. Cand va fi lansat noul partid? Cum decurg negocierile cu USR? Va candida Ciolos la alegerile prezidentiale?…

- La inceputul acestui an s-a infiintat de si in jurul echipei Guvernului Ciolos, Platforma Romania 100. Comunitatea nu se vrea a fi inca un partid politic ci, asa cum se autodefineste, ”este o miscare cetateneasca, deschisa, activa, care are ca obiective transformarea mediului politic si guvernamental…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- In aceasta vara, Platforma Romania 100 anunța o mișcare de proporții. Dragoș Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos, in guvernul caruia el a fost ministru al Muncii, a declarat duminica seara, la un post TV, ca actele pentru transformarea platformei…

- Un fost ministru al Guvernului tehnocrat a dezvaluit ca Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Cioloș, se va transforma in partid politic cu acte in regula in aceasta vara.Anunțul a fost facut la Realitatea TV de Dragoș Pislaru, membru al Platformei Romania 100, lansata de…

- Platforma România 100, lansata de fostul premier Dacian Cioloș, se va transforma în partid politic cu acte în regula în aceasta vara, a anunțat în direct la Realitatea TV fostul ministru al Muncii din guvernul tehnocrat.

- Sistemul politic romanesc presupune cel puțin doua poziții de varf care trebuie ocupate de doi oameni diferiți, Premierul Romaniei și Președintele Romaniei. Pentru accederea in ambele posturi este necesara, dar nu obligatorie, apartenența la un partid politic puternic și susținerea acestuia in alegeri.…

- Platforma 100 acuza guvernarea PSD-ALDE: PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: Au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut si impozitarea, iar efectul pe buget e aproape zero, a transmis asociația non-guvernamentala condusa de fostul premier Dacian Cioloș. ONG-ul ii cere ministrului Muncii,…

- Platforma Romania 100, ONG-ul fondat de ex-premierul Dacian Cioloș, cere demisia ministrului Muncii, Lia Olguța Vasilescu, pentru „degringolada” creata de ”experimentul PSD-ALDE cu salarizarea publica”. „PSD si ALDE au pus la cale o inselatorie: au crescut salariile, dar, in acelasi timp, au crescut…

- Ludovic Orban susține ca a avut discuții cu Dacian Cioloș, dar nu a precizat natura acestora. Intrebat despre o posibila inscriere in PNL a lui Dacian Ciloloș, Ludovic Orban a dat un raspuns clar. El i-a transmis lui Cioloș sa nu uite ca datorita PNL fostul premier a dobandit pozițiile publice.…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos afirma ca steagul Uniunii Europenea fost inlaturat din poza oficiala a Guvernului Dancila, remarcand ca acest lucru se intampla in conditiile in care Viorica Dancila a fost europarlamentar, iar Romania se pregateste pentru preluarea presedintiei…

- Consiliul Local Lugoj ramane doar cu un consilier independent dupa ce in urma cu cateva zile Liviu Brandusoni a ales sa se alature Uniunii Salvati Romania. USR a infiintat la Lugoj o filiala locala si i-a incredintat lui Brandusoni posibilitatea sa isi incropeasca echipa cu care sa apere interesele…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid pare ca il face pe fostul premier tehnocrat "un dusman al PNL", de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor, sustine Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2. In opinia sa, fostul premier ar trebui sa se alature liberalilor "pentru ca a avut…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca PSD-ALDE au primit miercuri seara nu a doua, ci a treia sansa si le transmite romanilor care vor sa se alature Platformei Romania 100 sa inlocuiasca dezamagirea si frustrarea cu promisiunea ca vor reusi sa propuna solutii care sa fie acceptate si sprijinite…

- "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100, un mesaj la fel de potrivit pentru fiecare dintre dumneavoastra care doriti sa veniti impreuna cu noi: Dragi prieteni, Coalitia PSD-ALDE a primit in aceasta seara nu a doua, ci a treia sansa, dupa ce…

- Dacian Ciolos a trimis in aceasta seara un mesaj celor peste 40.000 de sustinatori din Platforma Romania 100 in care isi indeamna sustinatorii sa inlocuiasca dezamagirea si frustrarea cu promisiunea ca "noi, fiecare dintre noi, vom face altfel, ca vom reusi sa propunem solutii care sa fie acceptate…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma, intr-un mesaj postat miercuri seara pe pagina sa de socializare, ca desi nu a facut nici macar un minim efort pentru a-si intelege greselile, coalitia PSD-ALDE a primit o a treia sansa in privinta guvernarii. "Am trimis in aceasta seara un mesaj celor…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid nu pare sa fie vazuta cu ochi buni de catre cei din PNL! Mai mult, Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, intr-un interviu acordat Gandul.info, il face pe fostul premier „un dusman al PNL”, de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor. Mai…

- Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL Sector 2, sustine ca intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid il face pe fostul premier „un dusman al PNL”, de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor. In opinia sa, logic si „de obraz” ar fi ca fostul premier sa se alature liberalilor „pentru ca a…

- Intentia lui Dacian Ciolos de a-si face partid il face pe fostul premier „un dusman al PNL”, de vreme ce vizeaza electoratul liberalilor, sustine Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, intr-un interviu acordat Gandul.info. In opinia sa, logic si „de obraz” ar fi ca fostul premier sa se…

- "Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți in batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice meschine. Nu cred ca exista precedent in Romania ca un partid cu o majoritate confortabila in Parlament sa-și decapiteze doua guverne intr-un…

- 30 de organizatii judetene ale PSD, dintre care mai mult de jumatate presedinti interimari, au semnat luni la pranz in biroul lui Liviu Dragnea o cerere pentru retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose, potrivit unor surse din partid. Dragnea le-ar fi cerut imperativ celor 30 de presedinti…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul.

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos, critica modul in care guvernarea PSD-ALDE a gestionat situatia medicamentelor din tara noastra. Intr-o postare pe Facebook, organizatia aminteste ca Guvernul condus de Dacian Ciolos a adoptat HG 800/2016, care continea prevederi…

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, sustine ca 2017 a fost anul ”falselor pretexte in justitie” invocate de coalitia PSD-ALDE pentru ”propaganda si manipulare”. In 2017, guvernarea PSD - ALDE a pus in aplicare doar doua decizii ale Curtii Constitutionale, de opt ori mai…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier tehnocrat Dacian Cioloș, susține ca o „realizare” clara a guvernarii PSD- ALDE „este creșterea prețului carburanților la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei.”

- "O 'realizare" clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei", scriu reprezentantii Platformei Romania 100, ONG-ul infiintat de fostul premier Dacian Ciolos si fosti membri ai Guvernului sau, pe pagina de Facebook. Acestia amintesc ca,…

- ”O "realizare" clara a guvernarii PSD-ALDE este cresterea pretului carburantilor la pompa ca urmare a introducerii supraaccizei. Premierul Tudose nu a explicat clar de ce introduce aceasta noua taxa si nici daca banii care vor alimenta bugetul vor fi investiti in modernizarea infrastructurii…

- "Revolutia fiscala" a PSD-ALDE a dus la o crestere cu aproape 200% a contributiei facultative de sanatate, sustine Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, facand o comparatie intre suma care trebuia platita in perioada Guvernului Ciolos si cea care trebuie platita in prezent.

- Platforma Romania 100, lansata de Dacian Ciolos, va prezenta zilnic comparatii si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernul PSD-ALDE. 0 0 0 0 0 0

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a anunțat, joi, ca va prezenta zilnic comparatii sintetice si analize care arata diferentele intre guvernarea tehnocrata si guvernele PSD-ALDE. Comparatia zilei de joi este intre ratele la creditele in lei, ca urmare a cresterii ROBOR.

- Se anunta un an important pentru fostul premier, Dacian Ciolos. Acesta a venit cu un meaj pentru romani in prima zi din 2018. Ciolos a promis ca o sa fie un an foarte important si de aceea atransmis tuturor romanilor ca va munci si va face tot posibilul ca tara sa progreseze. Tocmai de aceea este…

- "Imi doresc, asa cum va doresc si voua, un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, un an in care sa incepem sa actionam noi insine fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie asa cum ne-o dorim - onesta, o Romanie cu fruntea sus, o Romanie prospera si o Romanie in…

- Fostul premier Dacian Ciolos le doreste romanilor un an 2018 al asumarii, al angajarii si al actiunii, in care sa incepem sa actionam noi insine, fara a astepta ca altii sa o faca in locul nostru, pentru o Romanie onesta, cu fruntea sus si in care sa nu ne fie rusine sa traim, spunand ca el este gata…