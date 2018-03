Dacian Cioloş intră în lupta politică cu "Mişcarea România Împreună". A depus actele pentru noul partid ”In decembrie anul trecut am anunțat ca din platforma Romania 100 se va desprinde un partid politic. Vreau sa va anunț ca astazi de dimineața a fost depusa la tribunal cererea de inregistrare a unui nou partid politic ieșit din platforma. Este vorba de partidul ”Mișcarea Romania Impreuna”. Am decis deci sa facem și acest pas, e primul pas acela de cerere a inregistrarii. Astazi facem anunțul demersului pe care l-am facut și nu al lansarii partidului, il vom lansa cand va exista ca atare,” a anunțat Cioloș vineri, la un eveniment intern al Romania 100 transmis live pe Facebook.



