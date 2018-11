Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici s-a expus oprobiului public cu declaratia legata de limitarea dreptului de munca în tarile UE. Fostul premier Dacian Ciolos îi cere demisia de urgenta.

- "PSD ne intoarce in timp si, pe mai multe voci, cere limitarea dreptului romanilor de a munci in strainatate. Atat intelege acest partid din spiritul european dupa 11 ani de la aderare: sa lege cetatenii cu lanturi de cetate, in loc sa le ofere conditiile pentru a ramane. Sa nu mai plece in cautarea…

- Fostul premier Dacian Ciolos, fondator al Miscarii Romania Impreuna, afirma ca libertatea de circulatie, este un drept pe care "PSD vrea sa il limiteze" si ii cere ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, "sa explice de ce vrea permise de munca pentru cetatenii romani si sa demisioneze urgent".…

- Demisia lui Victor Negrescu, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, a luat prin surprindere pe toata lumea, el fiind unul dintre principalii responsabili de preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania, de la 1 ianuarie. Daca acest episod nu este gestionat rapid si bine, credibilitatea…

- Printr-o scrisoare transmisa lui Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, Dan Cristian Popescu, viceprimarul sectorului 2, solicita modificarea legislației pentru ca din anul 2019 sa se introduca o reducere de pana la 5% din impozitul/taxa datorata pentru contribuabilii care opteaza pentru…

- Fostul premier Dacian Ciolos, liderul partidului Miscarea Romania Impreuna, sustine ca prezenta redusa a romanilor la votul pentru referendumul privind casatoria reprezinta o lectie data clasei politice. "Romania a dat in aceste doua zile o lectie de democratie clasei sale politice actuale.…

- Confederatia Nationala Sindicala „Cartel ALFA” solicita demisia imediata a ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, ca urmare a mai multor declaratii ale acestuia, precum eliminarea salariului minim si introducerea pachetelor de servicii de sanatate diferentiate.