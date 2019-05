Dacian Cioloş i-a îndemnat pe ieşeni să voteze la referendum Liderul PLUS a adaugat ca romanii au oportunitatea sa se pronunte asupra modului in care Romania a fost guvernata din 2017 incoace si a subliniat ca unicul scopul al actualului executiv PSD-ALDE a fost de a „slabi justitia". „Au atacat justitia si au subordonat politicului institutii ale justitiei, doar pentru a rezolva probleme penale ale unui lider de partid sau a altor oameni politici certati cu legea", a declarat Dacian Ciolos. Despre aleger (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

