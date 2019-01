Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat sambata dimineata ca a decis sa candideze la alegerile europarlamentare. El a tinut sa precizeze insa ca proiectul sau este in Romania, pentru ca altfel nu ar fi infiintat o formatiune politica si ca a fi europarlamentar nu inseamna a-ti parasi tara.

- PLUS a inchis listele de candidatura interna pentru alegerile europene care vor avea loc in 26 mai 2019, in competitia interna inscriindu-se 186 de candidati, inclusiv Dacian Ciolos. Potrivit unui comunicat de presa remis vineri Ziare.com, urmatoarea etapa este validarea, in care candidaturile…

- Fostul premier Dacian Ciolos va candida la algerile europarlamentare din luna mai a acestui an. PLUS, noul sau partid, a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca in competitia interna din partid s-au inscris 186 de persoane. Printre cei care doresc sa se afle pe lista pentru europarlamentare este si…

- Razvan Stefanescu, romanul stabilit in Suedia care in vara a starnit un imens caz, prin faptul ca a condus in Romania o mașina cu numere de inmatriculare cu numarul „M**EPSD” a decis sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. „Am luat decizia de a candida independent la alegerile de anul viitor…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale, iar lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare de anul viitor va fi una destul de "consistenta" si va cuprinde si candidati din Transilvania, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, in Baia Mare,…

- ”De ce, Ludovic? Sondajul de opinie comandat de PNL, pentru masurarea sociologica a candidaților pentru alegerile europarlamentare din luna mai 2019, a fost aprobat in BPN, și reprezinta unul dintre criteriile importante, pentru stabilirea listei finale a liberalilor care vor reprezenta Romania la…

- Claudiu Saftoiu ii reproșeaza lui Ludovic Orban comandarea unui sondaj de opinie pentru stabilirea listei finale a liberalilor care vor reprezenta Romania la Bruxelles, in condițiile in care deja 47 de liberali s-au inscris, iar liderul PNL s-a antepronunțat in cazul primarilor Mircea Hava și Gheorghe…