Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat, luni, ca este în relații bune cu Klaus Iohannis și ca a discutat, în urma cu câteva saptamâni, cu președintele despre situația politica din România și chestiuni legate de Uniunea Europeana, potrivit Mediafax. Chestionat, luni seara…

- ”Intr-un stat de drept, singurul mesaj pe care ar fi putut sa il dea președintele țarii ar fi fost: nu comentez o ancheta aflata in desfașurare, am incredere in justiția independenta din Romania și le cer sa faca dreptate in cel mai scurt timp posibil pentru a afla ce s-a intamplat de fapt in cazul…

- Liderul PNL Ludovic Orban considera ca aparitia unei noi candidaturi la alegerile prezidentiale, pe dreapta, nu face decat sa confuzeze suplimentar si sa creeze probleme presedintelui Klaus Iohannis. Liberalul arata ca, printr-o alianta a fortelor de dreapta, presedintele in functie poate castiga din…

- Klaus Iohannis a declarat, marți, ca a discutat cu președintele Sloveniei Borut Pahor despre ideea extinderii UE in Balcanii de Vest, precizand ca aceasta va fi una dintre prioritațile Romaniei in mandatul de șase luni al Președinției Consiliului UE.„Am convenit ca trebuie sa stimulam in continuare…

- Premierul Romaniei,Viorica Dancila, declarații incendiare, in aceasta seara, la Romania TV. Viorica Dancila a vorbit despre relația ei cu liderul PSD, Liviu Dragnea, și cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu."Am o relație cu președintele partidului e normal sa am o relație buna, cum este…

- Liderul, PSD Liviu Dragnea, s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis, dupa ce șeful statului a participat la ședința Guvernului Dancila."Fiecare om din Romania are dreptul sa se faca de ras. Cu toate ca ma certați ca am indraznit sa spun asta, in viziunea mea s-a facut de ras.…

- „Centenarul Unirii Romaniei este un eveniment important pentru toata Europa”, declara, in luna octombrie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Seful Executivului Comunitar a sustinut acest discurs in Parlamentul European, acum mai bine de o luna, in prezenta presedintelui roman Klaus…

- „E timpul sa reveniți asupra unor legi care pun in pericol statul de drept. Nu puneți in joc sacrificiul romanilor”, a afirmat președintele. Șeful statului a subliniat ca aniversarea celor 100 de ani ai țarii noastre ne gasește la o rascruce pentru destinul Romaniei in urmatorul centenar. „Romanii…