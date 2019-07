Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, a fost desemnat vineri candidatul comun al Alianței 2020 la alegerile prezidențiale din aceasta toamna, au declarat surse participante la negocierile dintre cele doua partide pentru G4Media.ro. Totodata, liderul PLUS, Dacian Cioloș, a fost desemnat candidatul Alianței…

- Dan Barna, presedintele USR, a fost desemnat, sambata, candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Dan Barna a declarat ca obiectivul USR este guvernarea din 2020, iar toate eforturile pe care le facem sunt pentru a ajunge anul viitor acolo. ”Pe de alta parte, cel mai interesant…

- Dacian Cioloș a declarat sambata la Bacau ca PLUS vrea ca alianța cu USR sa intre in viitoarele alegeri cu o candidatura in tandem pentru posturile de președinte și prim-ministru. Fostul premier a anunțat ca saptamana viitoare PLUS va stabili criteriile de desemnare a celor doi candidați. "Colegii…

- Dacian Cioloș a declarat ca el sau Dan Barna va candida, din partea Alianței USR-PLUS, la alegerile prezidențiale, precizand ca este firesc ca Alianța sa aiba un candidat, in contextul scorului bun obținut la europarlamentare, informeaza MEDIAFAX.„Unul dintre noi o sa candideze cu siguranța.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…

- Alianta 2020 USR-PLUS a fost creata pentru a oferi o alternativa "puternica", care "poate sa lupte de la egal cu PSD, cu PNL, cu toate celelalte partide", a spus Dan Barna. "Acest 2020 nu este o intamplare si nici un design (...) Obiectivul acestei aliante este sa dea Romaniei intr-un an si…

- Co-președintele USR-PLUS, Dan Barna, a anunțat, vineri, la mitingul din București, ca Alianța va avea candidat la alegerile prezidențiale, relateaza Mediafax.Dan Barna a anunțat, vineri seara, la București ca obiectivul USR-PLUS este ca într-un an și jumatate sa dea României un președinte…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat la europarlamentare, a declarat ca proiectul Aliantei 2020 USR PLUS nu a fost creat doar pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, ci si pentru reconstructia Romaniei, printr-o reforma a Constitutiei, investitii in educatie, sanatate si infrastructura.…