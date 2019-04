Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, acuza „postacii” PSD au urcat un clip denigrator pe Youtube. El ii roaga pe susținatorii partidului pe care il reprezinta sa nu se coboare la un asemenea nivel in campanie electorala.Citește și: ANALIZA Cum s-au RAZBOIT Viorica Dancila și Klaus Iohannis in…

- Fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader "a produs multe daune" si a fost schimbat din functie pentru ca "nu a livrat" ceea ce voia presedintele PSD, Liviu Dragnea, "adica sa schimbe codurile penale pentru ca el sa scape de justitie", a declarat duminica la postul francez de televiziune TV5-Monde…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a afirmat marti, la Ramnicu Valcea, ca „nu este in regula” modul in care au fost interpretate declaratiile Oanei Bogdan, care a pledat, intr-un comentariu pe Facebook, pentru renuntarea la dreptul la proprietate. Ciolos sustine ca Oana Bogdan e „un antreprenor de succes,…

- Partidul Miscarea Populara a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie decizia de excludere din randul formatiunilor care vor avea reprezentanti in Biroul Electoral Central constituit pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. "PMP a fost respins din BEC si am contestat aceasta decizie la…

- Presedintele Klaus Iohannis pleaca favorit la alegerile prezidentiale: 41,4% intentie de vot are seful statului, in crestere fata de luna trecuta, potrivit unui sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM. Pe locul doi se situeaza Calin Popescu Tariceanu, cu 18%, in timp ce Victor Ponta se mentine la…

- Conducerea filialei judetene a USR Arad este increzatoare ca alianta intre USR si PLUS, partidul fondat de Dacian Ciolos, va fi pe primul loc in preferintele aradenilor la alegerile europarlamentare, cu un rezultat peste media partidului la nivel national, alianta reprezentand "speranta pentru un…

- Ciprian Tatarușanu s-a evidențiat la Nantes, unde nu in puține randuri a scos echipa din situații dificile. Totuși, internaționalul roman care implinește 33 de ani peste 3 zile ar putea pleca. Site-ul Foot Sur 7 anunța ca sunt șanse reduse ca portarul sa-și prelungeasca ințelegerea cu Nantes, care expira…

- PNL a facut public un sondaj potrivit caruia diferenta dintre PNL si PSD a ajuns la trei procente. Astfel intentiile de vot ar fi 27% PNL, 30% PSD. In Parlamentul European fiecare partid se aliniaza familiei politice din care face parte, rezultand o majoritate de dreapta sau de stanga. Acum majoritatea…