- Tocaciu se numara printre liderii ALDE din tara, care au cerut insistent ca Tariceanu sa candideze la alegerile prezidentiale. Intrebat daca regreta ca liderul ALDE nu candideaza la alegerile prezidentiale, Tocaciu a declarat: 'Sincer, eu mi-as fi dorit ca dansul sa candideze. Iesim la lupta fara…

- Marul discordiei il reprezinta paritatea dintre cele doua partide. Concret, Dan Barna i-ar fi reprosat lui Dacian Ciolos ca a lansat mai multe opinii in spatiul public, dar si atacuri la adresa unor lideri politici, fara o consultare in prealabil in interiorul Aliantei. In plus, s-ar parea ca cei…

- Alegerea Vioricai Dancila ca și candidat PSD la alegerile prezidențiale risca sa dea naștere unui tandem nou pe scena politica in cursa pentru prezidențiale. Klaus Iohannis și Dan Barna ar putea bate palma."Este mare agitatie pe scena politica. Partidele isi stabilesc candidatii la alegerile…

- Intrebat cu cine considera ca va vota electoratul PSD daca in turul 2 vor intra Klaus Iohannis și Dan Barna, Rareș Bogdan a raspuns ca Iohannis va intra pe locul 1 in turul 2. "Nu exista electorat PSD sau PMP sau UDMR. Exista romani. Romani care trebuie sa aleaga intre doi candidati din turul 2.…

- Conducerilor USR si PLUS li se propune candidatura liderului USR, Dan Barna, la alegerile prezidentiale, in tandem cu Dacian Ciolos - prim-ministru. Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a anuntat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca s-a ajuns la un acord pentru stabilirea unei aliante politice care…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, sambata seara, la Sibiu, ca organizatia judeteana are o ”lupta foarte mare” la alegerile prezidentiale, stiind ca din acest judet provin atat presedintele Klaus Iohannis, care candideaza din nou, cat si candidatul USR, Dan Barna. Dancila sustine ca PSD…

- Președintele USR, Dan Barna, a fost desemnat vineri candidatul comun al Alianței 2020 la alegerile prezidențiale din aceasta toamna, au declarat surse participante la negocierile dintre cele doua partide pentru G4Media.ro. Totodata, liderul PLUS, Dacian Cioloș, a fost desemnat candidatul Alianței…

- Dan Barna, presedintele USR, a fost desemnat, sambata, candidatul partidului pentru alegerile prezidențiale. Dan Barna a declarat ca obiectivul USR este guvernarea din 2020, iar toate eforturile pe care le facem sunt pentru a ajunge anul viitor acolo. ”Pe de alta parte, cel mai interesant…