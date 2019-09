Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita premierului Viorica Dancila sa mearga la negocieri cu președintele Klaus Iohannis pentru o noua propunere de comisar european, asta dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa definitiv de comisia JURI, din Parlamentul European.Citește și: Rareș Bogdan:…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, care este si presedinte al Grupului Renew din Parlamentul European, sustine ca ”Guvernul PSD si-a pierdut legitimitatea pentru a mai propune un nume de viitor comisar”, dupa ce Comisia Juridica a respins candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european. In…

- "Guvernul PSD și-a pierdut legitimitatea pentru a mai propune un nume de viitor comisar. In aceste condiții, președintele Romaniei trebuie sa se implice de urgența pentru a scoate Romania din acest impas evident. Are datoria sa convoace toate partidele care au obținut mandate in Parlamentul European…

- Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 votul dat de Comisia Juridica a Parlamentului European impotriva candidaturii Rovanei Plumb pentru un post de comisar european. Premierul Viorica Dancila, care a vorbit despre riscul compromiterii imaginii Romaniei in cazul Kovesi, ar trebui sa demisioneze…

- Presedintele Klaus Iohannis ii cere premierului Viorica Dancila sa retraga imediat candidatura Rovanei Plumb pentru portofoliul de comisar european pe Transporturi si sa vina cu o noua nominalizare, doar dupa acordul Președintelui Romaniei și cu avizul Parlamentului . "Respingerea candidaturii Rovanei…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, joi, ca "incapatanarea" premierului Viorica Dancila de a mentine nominalizarea Rovanei Plumb pentru functia de comisar european a facut ca Romania sa fie din nou...

- Comisia Juridica a Parlamentului European intrunita joi dimineata a respins la vot candidatura Rovanei Plumb pentru functia de comisar european la Transporturi, informeaza Digi24. Ea a fost chemata astazi pentru o audiere exceptionala, pentru a da...

- Un articol publicat de siteul politico.eu scoate in evidența inconsecvența președintelui PLUS, Dacian Cioloș care in calitate de europarlamentar și liderul grupului Renew va susține candidatura unei franțuzoaice ca și comisar european, deși Sylvie Goulard a fost acuzata de corupție. In același timp…