DACIAN CIOLOȘ, dialog halucinant cu un polițist local din ALEXANDRIA. VIDEO Dacian Cioloș a fost luat la intrebari, sambata, la Alexandria, in județul Teleorman, de catre un agent al Poliției Locale in timp ce incerca sa lipeasca un afiș electoral al alianței USR-Plus. Agentul local l-ar fi intrebat pe Cioloș daca are „poziția de la partidul electoral”, conform unei inregistrari video publicate de alianța USR-Plus pe Facebook. Dupa un scurt dialog cu Cioloș care amintește de prevederile legii privind lipirea afișelor, agentul local raspunde: „E bine ce faceți dumneavoastra”. „De la Poliția Locala Alexandria sunt. Aveți poziția de la partidul electoral?”, ar fi spus polițistul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos este chestionat de un politist local in timp ce lipeste un afis pe un panou electoral, unde sunt si materiale electorale ale altor formatiuni politice. Politistul intreaba daca are stabilita o pozitie pe panou, Ciolos invocand legea, iar replica politistului local a fost: "Da,…

- Dacian Cioloș, candidatul de pe primul loc pe lista Alianței USR-PLUS la alegerile europarlamentare, a fost luat la intrebari de un polițist local, in timpul unei acțiuni de campanie din Alexandria. Agentul l-a intrebat daca știe poziția „de la partidul electoral”, pe care ar trebui sa lipeasca afișul…

- Dacian Cioloș ar fost luat la intrebari, sambata, la Alexandria, in județul Teleorman, de catre un agent al Poliției Locale in timp ce incerca sa lipeasca un afiș electoral al alianței USR-Plus. Agentul local l-ar fi intrebat pe Cioloș daca are „poziția de la partidul electoral”, conform unei inregistrari…

- "Cum arata o drama personala Olguța Șefu este o femeie care trece printr-o drama personala de proporții. In mod paradoxal, ea este victima unui proces din care s-a ales cu ani grei de pușcarie. Numele ei este posibil sa nu spuna publicului nimic, e doar inca un nume de funcționar public prins…

- "Dragnea a mintit in seara asta de-a inghetat Belina. Spune ca guvernele PSD ALDE au absorbit de 4 ori mai multe fonduri europene decat Guvernul Ciolos. Credem ca ii lipsesc notiuni elementare de matematica. Pentru ca in 2016 au intrat in Romania 7,4 miliarde de euro, in total. In ultimii doi ani,…

- PSD anunța, intr-un mesaj pe pagina oficiala de Facebook, ca incepand cu 1 aprilie cresc pensiile și alocațiile. Cei de la PSD susțin ca aceste creșteri ar fi venit mai repede, daca nu era blocat bugetul de catre Klaus Iohannis. Cu toate acestea, ei ”uita” sa menționeze faptul ca Legea bugetului…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat joi, dupa ce BEC a decis ca Alianta 2020 nu poate participa la alegerile europarlamentare ca Romania este „aproape de situatia Rusiei”. „Liviu Dragnea se foloseste de toate tertipurile pentru a influenta rezultatul alegerilor. Suntem aproape in situatia Rusiei,…

- „O sa incep sa ii chem la tribunal pe oamenii astia care fac afirmatii nefondate, care raspandesc astfel de zvonuri si de minciuni ca sa vad care sunt dovezile. Pentru ca asta aud de cateva saptamani, de cand am infiintat partidul, unii lideri politici carora le este teama de ceea ce ar putea sa…