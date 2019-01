Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a respins miercuri acuzatiile potrivit carora proiectul de lege a recursului compensatoriu a fost adoptat de Cabinetul condus de el, ci de Executivul condus de Sorin Grindeanu, modificat in comisia juridica a Parlamentului condusa de Florin Iordache si in plen de majoritatea PSD-ALDE.

- PSD il acuza pe presedintele Klaus Iohannis ca a promulgat Legea recursului compensatoriu fara sa o conteste la Curtea Constitutionala si fara sa o trimita la reexaminare. In realitate, Legea recursului compensatoriu a fost initiata de Raluca Pruna, ministru al Justitiei in timpul Guvernului Ciolos,…

- "Iohannis nu vrea sa se caute vinovatii pentru efectele negative ale Legii Pruna privind recursul compensatoriu. Doar vinovatii nu vor sa fie cautati vinovatii! Iohannis a promulgat Legea Pruna a recursului compensatoriu, fara sa o conteste la Curtea Constitutionala si fara sa o trimita la reexaminare.…

- PSD a transmis, miercuri pe Facebook, ca presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea recursului compensatoriu fara a o contesta la Curtea Constitutionala sau sa o trimita la reexaminare in Parlament, precizand ca „doar vinovatii nu vor sa fie cautati vinovatii”.

- „Dupa cum stiți aceasta lege a recursului compensatoriu a fost inițiata de guvernul condus de Dacian Cioloș și cred ca a fost o decizie neinspirata la acel moment. Maine ma voi intalni cu ministrul Justiției tocmai pentru a lua o decizie, care au fost efectele acestei legi astfel incat decizia noastra…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sustine ca MJ nu a fost de acord cu modificarile propuse la Legea recursului compensatoriu si s-a exprimat in sensul ca acest act normativ este neconstitutional. Toader a postat marti, pe Facebook, un mesaj in care aduce noi precizari cu privire la…

- „Simple precizari: In repetate randuri, am aratat urmatoarele: proiectul de lege privind recursul compensatoriu a fost inițiat de catre guvernarea tehnocrata, faptul ca CSM (in componența anterioara) l-a avizat și a propus considerarea zilelor ca fiind executate, ca a fost adoptat de Parlament, ca a…

- Ministrul Justitiei face, duminica, pe Facebook, o serie de precizari legate de recursul compensatoriu. El mantioneaza ca, la data de 17 noiembrie 2016, prin adresa nr.68/86950, Ministerul Justitiei a inaintat CSM, spre avizare, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.254/2013 privind…