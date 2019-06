Dacian Cioloș dezvăluie strategia, la Digi24. Cum a reușit USR-PLUS să ia voturile PSD ”N-ar mai trebui sa existe fiefuri, ci un discurs onest, un dialog onest.” a spus Dacian Cioloș, care a recunoscut ca a mers in locuri unde ”nu mai mersese nimeni in afara de PSD”, dupa cum oamenii au afirmat. Liderul PLUS afirma ca a venit vremea sa ”nu mai existe partide cu drepturi istorice pentru ca ele exista de mai mulți ani.” In ceea ce privește dialogul cu electoratul, Dacian Cioloș afirma ca oamenii nu ințeleg lucrurile tehnice - ”nu știu cați romani ințeleg detaliile legate de MCV”, aplicand un dialog simplu, ca de la om la om: ”e nevoie sa vorbim despre lucruri simple,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

