Stiri pe aceeasi tema

- ​​Vicepreședintele ALDE Varujan Vosganian a declarat, vineri seara la Antena 3, ca și-ar dori ca serviciile de informații, procuratura și rețelele externe ale serviciilor sa nu se amestece în alegerile prezidențiale din acest an, relateaza Mediafax.„Sa va spun ce nu aș vrea sa se întâmple.…

- Ordonanta privind amnistia si gratierea constituie un temei pentru presedinte sa participe la sedintele de Guvern, au afirmat, marti, la Parlament, deputatii PNL si USR Ioan Cupsa si Stelian Ion. "Se...

- Bugetul de stat pentru 2019 depaseste pentru prima data 1.000 de miliarde de lei, Produsul Intern Brut fiind estimat la 1.022 miliarde de lei, iar anul viitor va fi unul al investitiilor, afirma ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza AGERPRES . “Facem istorie. Avem circa 1.022 miliarde…

- Sediul Ministerului Afacerilor Interne și cel al Sanatații vor fi reabilitate, iar o expertiza de specialitate a ajuns la o suma fabuloasa pentru lucrari. Internele și Sanatatea impart aceeași cladire, fostul sediul al Comitetului Central al Partidului Comunist Roman (CC-PCR) din epoca lui Nicolae Ceaușescu.…

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma in mesajul sau transmis de Ziua Nationala ca e timpul sa lasam in urma "rusinea si suferinta" si sa ne eliberam de sentimentul neputintei, in timp ce fostul prim-ministru Victor Ponta evoca in mesaj figura bunicului sau, care in 1917 a plecat din armata austro-ungara…

- Senatorul PNL Carmen Harau a depus un proiect legislativ în Parlament, prin care se care dubleaza indemnizatiile si sporurile lunare ale invazilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, si care prevede, suplimentar, acordarea acestora, în Anul Centenar, a unui „premiu financiar”…

- Deputatii PSD ar putea vota miercuri motiunea simpla depusa de Opozitie impotriva ministrului Justitiei, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Miza: Liviu Dragnea ar putea invoca faptul ca Tudorel Toader a ramas fara sprijin politic in Parlament, motiv sa-l dea afara din Guvern pe ministrul Justitiei.…

- Tudorel Toader a precizat, marți, referitor la o posibila remaniere, ca nu a fost anunțat de premierul Viorica Dancila daca va ramane sau nu in Guvern, menționand insa ca nu și-a construit cariera in fruntea ministerului Justiției, scrie Mediafax."Cariera mea nu s-a construit in funtea ministerului.…