Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Cioloș a declarat, sambata, la Sibiu, ca nu vede utilitatea referendumului pentru casatorie și, dupa parerea sa, banii cheltuiți pentru organizare sunt „bani pierduți”, transmite MEDIAFAX.Dacian Cioloș a fost intrebat, intr-o conferința de presa, daca va merge la referendumul…

- Judecatorul Daniel Morar considera ca Legea de revizuire a Constitutiei "suprima dreptul la casatorie si garantii ale acestuia", potrivit unei opinii separate la decizia prin care Curtea Constitutionala a României (CCR) a decis ca actul normativ

- Referendumul pentru revizuirea Constitutiei in forma adoptata de Parlament se va desfasura pe parcursul a doua zile, 6 si 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 ndash; 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot.Guvernul a adoptat in sedinta de marti, 18 septembrie a.c.,…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituția Romaniei va avea loc timp de doua zile, in 6 și 7 octombrie, a anunțat Viorica Dancila, marți, in ședința de Guvern. In ședința de marți, Guvernul urmeaza sa stabileasca detaliile de organizare a referendumului pentru redefinirea familiei . Mai…

- Guvernul se reunește, luni, la ora 16.00, intr-o ședința extraordinara, tema fiind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei. Curtea Constitutionala a avizat revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei.

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, considera ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei, reprezinta un instrument pe care PSD il foloseste politic. „Din pacate, este un instrument pe care PSD il foloseste politic. Il scoate…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedinte fondator al Miscarii Romania Impreuna, considera ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei, reprezinta un instrument pe care PSD...

- Uniunea Salvați Romania și Platforma Romania 100 au decis sa se coalizeze „pentru a pune in fața electoratului o alternativa viabila la vechea clasa politica”, dupa cum susțin reprezentanții USR Arad. Astfel, a avut loc la Sibiu intalnirea a peste 120 de reprezentanți ai USR, RO100 și ai numeroase organizații…