Dacian Cioloş, despre decizia de a candida la preşedinţie „Nu am luat o decizie: daca voi candida sau nu la președinția Romaniei. Și nu s-a pus in niciun moment problema sa o susținem pe Laura Codruța Kovesi. Nici macar nu am auzit-o sa-și exprime interesul pentru acest lucru", a raspuns Dacian Cioloș la o intrebare in cadrul unei emisiuni electorale la DC News. „Nu s-a pus problema”, a continuat acesta, adaugand ulterior: „Nu e membra de partid. Nu și-a exprimat interesul. Nu s-a pus deloc aceasta problema”. „Eu - am spus de mai multe ori - nu am luat o decizie, pentru ca nu ține doar de intențiile mele: daca doresc sau nu sa candidez (n.r.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

