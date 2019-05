Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS Dacian Cioloș a declarat, referitor la condamnarea definitiva a lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, ca nu se va bucura de necazul unei persoane, insa, pe de alta parte „fiecare și-o face cu mana lui”.„Nu știu daca un om care a pus mana pe putere și…

- Adrian Nastase, fost prim-ministru si fost presedinte PSD, reactioneaza la condamnarea definitiva a lui Liviu Dragnea. Nastase ii reproseaza lui Dragnea ca a negociat cu "statul paralel" si ca nu a demisionat duminica seara, dupa pierderea alegerilor. "Sunt doua lucruri distincte: 1. Dragnea trebuia…

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu sustine ca decizia de condmanare a ljui Liviu Dragnea la 3 ani si jumatate de inchisoare este a doua executie pentru PSD dupa Adrian Nastase” si spune ca „de azi e liber la dat in cap", el

- Jurnalist: Dacian Ciolos v-a cerut sa spuneti public daca ati colaborat cu fosta Securitate sau cu actualele servicii secrete. Liviu Dragnea: Cine e Ciolos? Are ceva tupeu baiatul asta. El trebuie sa raspunda daca are vre legatura cu niste servicii secrete despre care l-am intrebat eu. Este o tactica…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, la Buzau, ca vrea sa vada de la Liviu Dragnea declaratiile pe propria raspundere ale conducerii PSD care sa spuna ca nu au colaborat cu Securitatea niciodata si n au colaborat cu servicii de informatii din tara si din strainatate, altfel acuzatiile…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a lansat, duminica, intr-un atac la adresa partidelor de Opozitie, in special Pro Romania, a lui Victor Ponta si PLUS, al lui Dacian Ciolos, despre care a spus ca are avea legaturi cu serviciile. El nu i-a uitat nici pe liberali, si a afirmat ca prezenta lui Rares Bogdan…

- Liderul partidului PLUS, Dacian Ciolos, a declarat joi, la Timisoara, ca decizia Biroului Electoral Central (BEC) de a nu permite inregistrarea Aliantei 2020 USR-PLUS este "injusta", in baza unei interpretari duse "la limita interpretarii legii", el vorbind si de o "influenta politica" a liderului PSD,…

- Inscrierea aliantei electorale Alianta 2020 USR – PLUS pentru alegerile europarlamentare din 26 mai a fost respinsa de Biroul Electoral Central. Pretextul BEC a fost acela ca Dan Barna si Dacian Ciolos nu ar figura ca presedinti ai USR, respectiv PLUS in Registrul partidelor politice,…