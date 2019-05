Dacian Cioloş, despre acuzaţia că a păzit casa Doinei Cornea: Ca militar în termen la Securitate, asiguram paza la obictive publice "Sa revenim la tineretea mea. (...) Am fost militar in termen, repartizat la o unitate militara care apartinea de Ministerul de Interne de atunci. Se numeau trupele de Securitate, cele care au devenit dupa Revolutie actuala Jandarmerie. Misiunea noastra de militari in termen era sa asiguram paza la obiective publice. Printre multele obiective la care am fost repartizati a fost si supravegherea unei intersectii, despre care am aflat mai tarziu ca era de fapt strada care ducea spre casa doamnei Cornea", a declarat luni Dacian Ciolos pentru Mediafax. Unul dintre cei care au folosit aceasta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

