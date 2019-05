Dacian Cioloş: Delegaţii Alianţei nu au fost primiţi la şedinţele pregătitoare votului în câteva judeţe "In aceasta dupa-amiaza, delegații USR PLUS nu au fost primiți la ședințele pregatitoare votului in mai multe secții de votare din București și din cateva județe, deși au fost indeplinite toate procedurile legale prealabile.



Este un prim semnal de alarma in ceea ce privește corectitudinea votului de maine.



Vreau sa fiu foarte clar: nu vom accepta tertipuri de niciun fel care sa puna in pericol corecta desfașurare a alegerilor in toate secțiile de votare din țara. Cerem sa fie respectate toate normele privitoare la dreptul la vot și la corectitudinea votului. Suntem gata sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, reclama, intr-o postare pe Facebook, ca delegatilor Aliantei 2020 USR PLUS nu li s-a permis accesul la sedintele pregatitoare votului, in mai multe sectii de votare din Bucuresti si din tara. Ciolos avertizeaza ca formatiunea sa politica este pregatita sa apeleze la orice…

- O librarie celebra rasplateste primul vot cu o reducere de 20% la carti. De ce primul vot? Pentru ca se adreseaza doar celor cu varste intre 18 si 20 de ani care sunt in fata primului lor scurtin. Exista o singura conditie sa vina cu dovada ca au votat. O cafenea din Bucuresti vrea sa trimita cat…

- "Orice acceptare de a vota la referendum inseamna, in primul rand un sprijin pentru referendum, intrucat astfel se ajuta la realizarea cvorumului de participare de minimum 30%. Din experienta referendumurilor trecute, marea majoritate a celor care au luat parte la referendum au votat „da". Singura…

- Președintele UDMR Kelemen Hunor nu a fost lasat sa intre in Ucraina, a povestit el pe rețeaua de socializare. Oficialul roman de etnie maghiara urma sa participe la o manifestare culturala in Ucraina, alaturi de etnicii maghiari, și susține ca a fost ținut la granița mai bine de o ora și jumatate, fara…

- Senatoarea USR Florina Presada susține ca PSD pregatește o ordonanța de urgența prin care sa prevada ca secțiile de votare pentru europarlamentare și cele pentru referendum sa fie separate. ​„Ce ironie! La 10 ani dupa ce PSD (parte a coaliției cu PDL în Guvernul Boc) introducea prin…

- O provocare lansata pe rețelele de socializare ii impinge pe tineri sa curețe gunoaiele și apoi sa ii provoace și pe alții sa faca același lucru. Zeci de mii de internauți s-au implicat in aceasta campanie online numita #Trashtag Challenge. Cei care primesc provocarea de la prietenii din mediul online…

- Ambasada Suediei a transmis un mesaj de Ziua Femeii, care o are in centru pe Nadia Comaneci, mandria mondiala a gimnasticii. Intr-o postare pe Facebook care a devenit virala, oficialii suedezi au distribuit o fotografie a Nadiei, alaturi de un text dedicat romancelor, de 8 martie, și nu numai lor, ci…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos a declarat, vineri, la Iasi, ca Alianta 2020 USR-PLUS isi va apara voturile in ziua alegerilor si ca are deja o strategie, intrucat va avea reprezentanti in toate sectiile de vot, transmite news.ro.Dacian Ciolos a spus vineri seara, la Iasi, in cadrul unei intalniri…