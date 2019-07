Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat vineri seara ca la negocierile cu conducerea USR s-a decis ca Dan Barna sa fie candidatul Aliantei USR PLUS la alegerile prezidentiale, iar el sa fie candidatul pentru functia de premier, insa propunerea trebuie validata de structurile de conducere ale celor doua partide.



"Duminica, la ora 11,00, impreuna cu Dan Barna vom avea o conferinta de presa si vom anunta acolo rezultatul acestor negocieri, dupa ce rezultatul va fi confirmat de conducerile celor doua partide. Azi am finalizat discutiile, dar avem o procedura interna: structurile…