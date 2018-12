„Cred ca ar fi bine ca pe viitor astfel de moțiuni sa nu mai fie depuse doar pentru a da un mesaj politic. Sa aiba nu doar obiectivul comun de a da jos guvernul, dar și obiectivul comun de guverna și de a propune un program de guvernare. Cred ca președintele, daca o sa vada ca are o coalizare clara și coerenta a opoziției in masura sa atraga susținere și din partea altor parlamentari, o sa se implice mai mult”, a spus Dacian Cioloș, la Digi24. El considera ca cea mai buna solutie, in cazul reusitei unei motiuni de cenzura, ar fi alegerile anticipate. Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului…