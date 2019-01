Dacian Cioloş confirmă: Sora sa este angajată la un serviciu secret "Da. Dar astea sunt lucruri verificabile. Și nu vad de unde ideea de zvonuri. La fel, daca cineva vrea ma analizeze pe mine, il rog sa imi analizeze activitatea, și nu altceva. Sa ma judece pentru ceea ce fac eu, pentru ceea ce spun eu și pentru ceea ce reprezint. Altfel, societatea romaneasca nu va iesi din tendința de a arunca suspiciune pe orice proiect care se intremeaza. E foarte curios! Tatal meu e decedat de 20 de ani. Eu ocup responsabilitați publice de mulți ani. N-a deranjat pe nimeni, nici o clipa, și n-a fost nici o problema cand am obținut rezultate bune la Ministerul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

