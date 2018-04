Dacian Cioloş: Cele mai importante alegeri pentru noi vor fi localele şi parlamentarele din 2020 "Azi, intr-un interviu, raspunzand la o intrebare, am spus ca intentionez sa candidez la alegerile europarlamentare. Vreau sa fiu clar: oriunde si oricand as candida, prioritatea mea ramane Romania si situatia de aici. La asanarea situatiei de aici vreau sa contribui si acesta este motivul pentru care intru in politica", a precizat Ciolos, pe platforma de socializare. El vorbeste si de chestiunea "confruntarii electorale" si aminteste ca a fost acuzat ca ar evita acest aspect. "Pe de alta parte, am fost acuzat in mai multe randuri ca nu am curajul confruntarii electorale. In consecinta,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos a scris marti, pe pagina sa de Facebook, ca intentioneaza sa candideze la alegerile europarlamentare si ca "oriunde si oricand" ar candida prioritatea sa ramane Romania. "Azi, intr-un interviu, raspunzand la o intrebare, am spus ca intentionez sa candidez la…

- Fostul presedinte Traian Basescu, candva un sustinator al lui Dacian Ciolos, are o reactie ironica la adresa partidului infiintat de fostul premier.Intrebat ce parere are despre infiintarea noului partid si daca ar fi dispus sa colaboreze cu Miscarea Romania Impreuna, Basescu a raspuns: "De…

- Fostul premier Dacian Cioloș a anunțat ca iși dorește sa candideze la alegerile europarlamentare din 2019. El a facut acest anunț la doar cateva zile dupa ce a anunțat inființarea partidului “Mișcarea Romania Impreuna”. Fostul premier a fost intrebat la RFI daca va candida personal la alegerile europarlamentare…

- Totodata, chestionat la ce familie politica va adera, daca partidul sau va intra in Parlamentul European, Ciolos a precizat: "Nu ne-am pus aceasta problema, pentru ca nu consideram ca asta este prioritatea acum (...) Directia o vor stabili cei care vor veni in partid". Fostul premier Dacian Ciolos a…

- Fostul premier Dacian Ciolos iese la rampa cu anunturi neasteptate, dupa ce a decis infiintarea unui nou partid pe scena politica. El a declarat la RFI ca obiectivul partidului Miscarea Romania Impreuna este ca dupa alegerile parlamentare din 2020, sa poata forma un Guvern. Ciolos a recunoscut ca…

- „Lucrurile astea o sa le discutam in partid, dupa ce partidul va fi infiintat, dar personal, da, imi doresc acest lucru. Am tot fost acuzat in ultima vreme ca nu mi-am asumat pana acum niciodata o candidatura si in conditiile acestea, am spus ca daca intru in politica, voi candida la primele alegeri,…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100. "Nu e suficient doar sa apara, ci sa si convinga. Vor sa faca un partid politic. Au…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, si-a lansat, in urma cu cateva zile, noul partid. Acum incepu sa se faca mai multe calcule. Ce formatiune va pierde electorat dupa aparitia lui Ciolos. Unii dintre rivali rad de acesta. Miscarea Romania Impreuna, noua constructie politica a lui Dacian Ciolos a starnit…

- Aproape 30.000 de persoane s-au inscris pe site-ul viitorului partid "Miscarea Romania Impreuna" in 48 de ore, dintre care aproape 17.000 si-au declarat dorinta de a fi membri de indata ce RO+ va primi confirmarea de inregistrare din partea Tribunalului Bucuresti, potrivit fostului ministru al Sanatatii…

- Aproape 30.000 de persoane s-au inscris ca sustinatori ai Partidului Romania Impreuna RO+ in primele 48 de ore de la anunțarea depunelor actelor, sustine fostul minstru al Sanatatii, Vlad Voiculescu. Intr-o postare pe reteaua de socializare Facebook, Voiculescu scrie ca aproape 17.000 și-au declarat…

- 30.000 de persoane s-au inscris pe site-ul Mișcarii Romania Impreuna, partidul lui Dacian Cioloș, in doua zile de la anunțarea demararii inființarii noului partid, iar din aceștia, in jur de 17.000 și-au exprimat dorința de a se inscrie in noul partid. Dacian Cioloș a afirmat, la Realitatea TV, ca…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, s-a dezlantuit dupa ce si-a lansat propriul partid. Ciolos a lansat un atac dur la adresa celor de la PSD, dar nu i-a iertat nici pe cei de la PNL. Totodata, Ciolos a lansat un indemn si la adresa tinerilor.Citește și: Fostul lider PSD se implica intr-un nou…

- Fostul premier Dacian Ciolos, care tocmai a lansat un nou partid politic, Miscarea Romania Impreuna, sustine ca este nevoie de implicare din partea societatii in viata politica, prin participare la alegeri si la viata parlamentara, pentru a schimba lucrurile in Romania. "Dupa tot ce s-a intamplat…

- 16.036 de oameni au cerut sa devina membri ai noului partid Miscarea Romania Impreuna imediat dupa ce inregistrarea acestuia va fi confirmata de Tribunalul București, anunța Alin Cristian Mituța, director executiv al Platformei Romania 100 și fostul șef de cabinet al lui Dacian Cioloș la Guvern. Alin…

- Alin Mituta, unul dintre liderii „Miscarea Romania Impreuna“, partidul lansat vineri de Dacian Ciolos, a anuntat, pe Facebook, ca peste 26.000 de persoane s-au inscris “cu nume si prenume” pe siteul formatiunii politice in primele doua zile dupa lansarea oficiala. Din cei 26.000, peste 16.000 au cerut…

- Fostul ministru pentru dialog social in guvernul condus de Dacian Ciolos, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata, ca va inceta colaborarea cu "echipa Ciolos", dupa anuntul fostului premier privind infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna". Ea a afirmat ca "orice noua constructie politica…

- Fostul ministru pentru Dialog social in guvernul condus de Dacian Ciolos, Violeta Alexandru, a anuntat, sambata, ca va inceta colaborarea cu "echipa Ciolos", dupa anuntul fostului premier privind infiintarea partidului "Miscarea Romania Impreuna". Ea a afirmat ca "orice noua constructie politica neclarificata…

- Dupa ce fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, ca a depus la tribunal cererea de infiintare a partidului „Miscarea Romania Impreuna”, apare o prima ruptura care ar putea cauza probleme pe viitor. Anunțul a fost facut de un fost membru al echipei de cabinet.

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100. ”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100» se va desprinde…

- Dacian Ciolos, fostul premier al Romaniei si-a lansat noul partid politic. Partidul fostului premier se va numi "Miscarea Romania Impreuna". Ciolos a anuntat ca partidul sau va intra in cursa pentru alegerile europarlamentare. Ultima actualizare: Vineri, 30 Martie 2018 14:39

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna”, desprins din platforma civica Romania 100. „Pentru noi a fost mult mai important ca in aceasta faza sa ne adresam celor mulți…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca a depus la tribunal actele pentru infiintarea partidului “Miscarea Romania Impreuna” (RO+), desprins din platforma civica Romania 100, transmite News.ro . ”In decembrie anul trecut am anuntat ca din «Platforma Romania 100»…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anunțat, vineri, intr-o sesiune live pe Facebook, ca a depus actele pentru inregistrarea noului sau partid politic, numit ”Miscarea Romania Impreuna”. Logo-ul partidului va fi ”RO+”. Prezentarea s-a facut doar pentru simpatizanții partidului, fara prezența presei. La dezbatere…

- Fostul premier, Dacian Ciolos, face un anunt de ultima ora. Ciolos s-a decis sa faca public totul. Nu este singur, a strans in jurul sau fosti colegi din guvernul sau. Ciolos a anuntat noul partid. Acesta se va numi Miscarea Romania Impreuna.Actele de infiintare s-au depus la Tribunalul Bucuresti,…

- Viitoarele alegeri europarlamentare se vor desfașura intre 23 și 26 mai 2019, potrivit unei decizii adoptate marți, la Bruxelles, de miniștrii afacerilor europene din statele care fac parte din blocul comunitar. Reinoirea Parlamentului European are loc la fiecare cinci ani. Confrom legislației europene,…

- "Pe toata durata Congresului PSD, m-a urmarit o idee – daca a fost atat de simplu sa se adune la un loc 4.000 de oameni, oare cat de ușor i-ar fi fost partidului din care fac parte sa organizeze un miting mare impotriva Statului Paralel? Daca 70.000 de oameni au putut fi aduși pe stadion in 2014,…

- Anul nu va mai fi impartit in ora de iarna si ora de vara in nicio tara din Europa. Anul trecut peste 70.000 de oameni din Finlanda au semnat o petitie prin care au cerut Uniunii Europene sa renunte la ora de vara, invocand faptul ca schimbarea orei de doua ori pe an ii pune in dificultate pe oameni.…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, Laurențiu Rebega, europarlamentar, a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles.

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat, marti, la Bruxelles, dupa discuția cu premierul Viorica Dancila ca a cerut Guvernului de la Bucuresti sa continue consolidarea statului de drept si lupta anticoruptie. „Am cerut Guvernului roman sa continue sa consolideze statul de drept,…

- Presedintele USR, Dan Barna, anunta ca va avea la Bruxelles intalniri cu oficiali din Parlamentul European, Comisia Europeana si Consiliul UE, mentionand ca va discuta si despre "asaltul asupra legilor Justitiei" dat de PSD-ALDE si va reafirma atasamentul ferm al USR fata de respectarea valorilor europene.…

- Sorana Darclee e din nou singura. Artista, care iși serbeaza in curand ziua de naștere, a vorbit despre cum va petrece alaturi de prieteni, dar și ce crede despre barbatul ideal. Dupa ce in vara anului trecut a publicat o imagine in care aparea alaturi de iubitul ei , acum artista a lasat sa se ințeleaga…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-21 februarie va face o vizita la Bruxelles pentru a se intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker. Aceasta a precizat ca in dezbaterea din Parlamentul European privind situatia justitiei din Romania au fost parlamentari…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca in perioada 20-12 februarie va avea, la Bruxelles, discutii cu presedintele Comisiei Europene si cu presedintele Parlamentului European, cu care va discuta inclusiv despre dezbaterea pe tema Justitiei, de saptamana trecuta, din PE. Solicitata…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Premierul Viorica Dancila critica felul in care s-a desfasurat dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, in care ministrul Tudorel Toader nu a fost lasat sa vorbeasca. Dancila spune ca va merge la Bruxelles si le va transmite acel repros si presedintilor Comisiei Europene…

- Deputatul PSD Petre Florin Manole a declarat vineri ca Viorica Dancila „a facut foarte bine ca a ramas la sedinta de Guvern unde au fost adoptate proiecte importante”, in loc sa mearga la dezbaterea din Parlamentul European. Acesta a precizat, intr-un interviu la RFI, ca „femeile de serviciu din scolile…

- Este un scandal de proporții la Bruxelles, mai ales in interiorul Comisiei Europene, principala voce anti corupție la nivel european. Dimitris Avramopoulos, comisarul european pentru migratie si afaceri interne, este acuzat ca a primit mita 50 de milioane de euro, pe vremea cand era ministru al Sanatații…

- Parlamentul European (PE) dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Inainte de dezbatere, eudodeputatul PSD Dan Nica le-a trimis colegilor din PE un raport despre „statul mafiot“ din Romania.

- Copacii cu cele mai interesante povesti participa la concursul “Arborele anului in Europa”. In finala competitiei a intrat si stejarul multisecular de la Cajvana, cel mai batran stejar din sud-estul Europei si care, conform legendei, a fost plantat dupa marea invazie tatara, iar la umbra lui s-a odihnit…

- Parlamentul European a decis inființarea unei comisii speciale care se va ocupa de autorizarea folosirii pesticidelor in agricultura și urmeaza sa voteze mandatul unei noi comisii speciale privind procedura de autorizare a pesticidelor din UE, in cadrul ședinței plenare din 06.02.2018 de la Strasbourg.…

- "Am ramas dupa depunerea juramantului cred ca 10-12 minute, (...) i-am aratat presedintelui minciunile transmise de sefa Delegatiei Comisiei Europene la Bucuresti, doamna Angela Cristea, transmise la toti comisarii europeni, minciunile proaspete vorbesc, spunandu-i ca mie mi se pare antiromanesc…

- In cadrul evenimentului, a luat cuvantul și Monica Macovei care a nu a ratat ocazia pentru a vorbi despre "lichele și hoți", referindu-se la politicienii romani. VEZI ȘI: Chirila, in Parlamentul European cu MACOVEI, CERE mobilizarea Europei pentru a opri CRUCIADA din Romania …

- Cetatenii se bucura de doua ori, la investirea unui guvern si la plecarea lui. Ambele momente sunt legate de speranta de mai bine. Inainte se spunea: caderea guvernelor, bucuria nebunilor. Guvernul votat ieri in parlament, urmat de juramantul ministrilor in fata presedintelui Iohannis, se deosebeste…

- Fostul premier Dacian Ciolos a anuntat, vineri, infiintarea in cadrul Platformei Romania 100 a primelor sase comunitati locale in tara si strainatate, la Bucuresti (Titan), Buzau, Alba Iulia, Londra, Paris si Bruxelles. "Cei care au intrebat cum pot sa se implice primesc acum o noua parte a…

- Afland ca politia a planificat o operatiune de arestare a migrantilor fara acte, peste 2.000 de persoane au format un lant uman intre Gara de Nord din Bruxelles si parcul Maximilien, aflat in apropiere, unde migrantii isi gasesc adapost de obicei, potrivit Rador care citeaza Courrier International .

- Organizatia PES activists Romania, formata din simpatizanti de stanga, sustine ca nominalizarea Vioricai Dancila la functia de premier este privita pozitiv de partenerii europeni. Intr-un comunicat de presa, organizatia transmite ca isi manifesta sustinerea pentru Viorica Dancila, pe care o descrie…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…

- "Vad ca se vehiculeaza numele Vioricai Dancila pentru functia de premier. Sper din tot sufletul meu de roman sa nu fie adevarat. Lucrez de mai bine de opt ani cu Viorica Dancila in Parlamentul European. Singura calitate care ar recomanda-o pentru aceasta functie este obedienta oarba fata de Dragnea.…

- Un apartament nou poate fi atat un motiv de bucurie, dar și o responsabilitate pentru tine și bugetul tau. O casa noua poate fi un mod extraordinar prin care sa-ți incepi anul, insa trebuie sa realizezi ca treburile importante incep abia de acum. Nu ne indoim de faptul ca ți-ai facut toate temele inainte…